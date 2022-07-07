Відкритий лист кохання. Чим запам'ятався показ Готьє на Тижні моди

Вчора в межах Тижня високої моди в Парижі представили колекцію Jean Paul Gaultier, над якою працював креативний директор Balmain Олів'є Рустен

Жан-Поль Готьє два роки тому вирішив залишити світ високої моди та перетворити свій іменний бренд на майданчик для колаборацій. Цього року попрацювати з великим Готьє пощастило Олів'є Рустену, креативному директору бренду Balmain та великому шанувальнику творчості Готьє. Про це пише WWD.

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Рустен вже заявив, що його колекція для Тижня високої моди — це "відкритий лист кохання". Коли два дизайнери вперше зустрілися для обговорення проєкту чотири місяці тому, Рустен зізнався Жану-Полю, що він завжди надихався його творчістю.

[ + – ] Показ Жан-Поля Готьє та Олів'є Рустена

"Ви моє натхнення. І ти порушив так багато кордонів для мене в дитинстві", — заявив Рустен і поставився до завдання дуже серйозно.

Він зазначив, що Готьє написав книгу моди з багатьма розділами і просто кожному потрібно зрозуміти, "який розділ з "Жан-Поля" вам ближчий, і які емоції вам більше до вподоби".

Рустен переосмислив культові вбрання, створені Готьє. Сукня з відкритими грудьми, це відсилання до наряду з колекції 1992 року, яке приміряла Мадонна і викликала фурор, металеві прикраси — це оммаж флаконам та упаковці парфумів у вигляді консервних банок, а сукні з конічними бюстгальтерами — це, звичайно, знаменитий корсет Мадонни.

[ + – ] Скляний ліф на показі Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing Фото: Скриншот

Не обійшов Рустен увагою і знамениті матроски, які Готьє ввів у моду і продовжує популяризувати й досі. Цей образ він запозичив у бретонських моряків.

Також Рустен упивався майстерністю ательє Готьє. Як дань поваги він створив наряди, прикрашені кравецькими стрічками та рукавички з наперстками.

[ + – ] Показ Олів'є Рустена та Жана-Поля Готьє

А скляні ліфи, що повторюють форму анатомічних флаконів ароматів, Готьє Рустен замовив у майстрів, які відтворюють вітражі Нотр-Дама.

Шоу тривало не тільки для тих, хто сидів у приміщенні, воно транслювалося для глядачів на вулиці та моделі виходили на балкон, показуючись тим, хто не зміг потрапити до зали.

[ + – ] Показ Олів'є Рустена та Жана-Поля Готьє Фото: Скриншот

Сам Готьє хотів, щоби колекція стала повною несподіванкою. Після шоу він заявив, що показ вийшов фантастичним. "Він взяв мої речі, а потім зробив це по-своєму — і вийшло просто приголомшливо", — заявив кутюр'є.

[ + – ] Жан-Поль Готьє та Олів'є Рустен Фото: Instagram olivier_rousteing

Нагадаємо, на показ прийшла і Кім Кардаш'ян, причому вона була у парних образах зі своєю донькою Норт. На показі вона сиділа в першому ряду, поряд з Анною Вінтур.