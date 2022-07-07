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Відкритий лист кохання. Чим запам'ятався показ Готьє на Тижні моди

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Jean Paul Gaultier Haute Couture, Olivier Rousteing, жан поль готьє, олів'є рустен, висока мода
Фото: Скриншот | Скляний ліф на показі Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing

Вчора в межах Тижня високої моди в Парижі представили колекцію Jean Paul Gaultier, над якою працював креативний директор Balmain Олів'є Рустен

Жан-Поль Готьє два роки тому вирішив залишити світ високої моди та перетворити свій іменний бренд на майданчик для колаборацій. Цього року попрацювати з великим Готьє пощастило Олів'є Рустену, креативному директору бренду Balmain та великому шанувальнику творчості Готьє. Про це пише WWD.

Рустен вже заявив, що його колекція для Тижня високої моди — це "відкритий лист кохання". Коли два дизайнери вперше зустрілися для обговорення проєкту чотири місяці тому, Рустен зізнався Жану-Полю, що він завжди надихався його творчістю.

Показ Жан-Поля Готьє та Олів'є Рустена

"Ви моє натхнення. І ти порушив так багато кордонів для мене в дитинстві", — заявив Рустен і поставився до завдання дуже серйозно.

Він зазначив, що Готьє написав книгу моди з багатьма розділами і просто кожному потрібно зрозуміти, "який розділ з "Жан-Поля" вам ближчий, і які емоції вам більше до вподоби".

Рустен переосмислив культові вбрання, створені Готьє. Сукня з відкритими грудьми, це відсилання до наряду з колекції 1992 року, яке приміряла Мадонна і викликала фурор, металеві прикраси — це оммаж флаконам та упаковці парфумів у вигляді консервних банок, а сукні з конічними бюстгальтерами — це, звичайно, знаменитий корсет Мадонни.

Jean Paul Gaultier Haute Couture, Olivier Rousteing, жан поль готьє, олів'є рустен, висока мода
Скляний ліф на показі Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing
Фото: Скриншот

Не обійшов Рустен увагою і знамениті матроски, які Готьє ввів у моду і продовжує популяризувати й досі. Цей образ він запозичив у бретонських моряків.

Також Рустен упивався майстерністю ательє Готьє. Як дань поваги він створив наряди, прикрашені кравецькими стрічками та рукавички з наперстками.

Показ Олів'є Рустена та Жана-Поля Готьє

А скляні ліфи, що повторюють форму анатомічних флаконів ароматів, Готьє Рустен замовив у майстрів, які відтворюють вітражі Нотр-Дама.

Шоу тривало не тільки для тих, хто сидів у приміщенні, воно транслювалося для глядачів на вулиці та моделі виходили на балкон, показуючись тим, хто не зміг потрапити до зали.

Jean Paul Gaultier Haute Couture, Olivier Rousteing, жан поль готьє, олів'є рустен, висока мода
Показ Олів'є Рустена та Жана-Поля Готьє
Фото: Скриншот

Сам Готьє хотів, щоби колекція стала повною несподіванкою. Після шоу він заявив, що показ вийшов фантастичним. "Він взяв мої речі, а потім зробив це по-своєму — і вийшло просто приголомшливо", — заявив кутюр'є.

Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing, жан поль готьє, олів'є рустен, висока мода
Жан-Поль Готьє та Олів'є Рустен
Фото: Instagram olivier_rousteing

Нагадаємо, на показ прийшла і Кім Кардаш'ян, причому вона була у парних образах зі своєю донькою Норт. На показі вона сиділа в першому ряду, поряд з Анною Вінтур.