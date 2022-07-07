Открытое письмо любви. Чем запомнился показ Готье на Неделе моды

Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже была представлена коллекция Jean Paul Gaultier, над которой работал креативный директор Balmain Оливье Рустен

Жан-Поль Готье два года назад решил оставить мир высокой моды и превратить свой именной бренд в площадку для коллабораций. В этом году поработать с великим Готье повезло Оливье Рустену, креативному директору бренда Balmain и большому поклоннику творчества Готье. Об этом пишет WWD.

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Рустен уже заявил, что его коллекция для Недели высокой моды – это было "открытое письмо любви". Когда два дизайнера впервые встретились для обсуждения проекта четыре месяца назад, Рустен признался Жан-Полю, что он всегда вдохновлялся его творчеством.

[ + – ] Показ Жан-Поля Готье и Оливье Рустена

"Вы мое вдохновение. И ты нарушил так много границ для меня в детстве", — заявил Рустен и отнесся к заданию очень серьезно.

Он отметил, что Готье написал книгу моды со многими главами и просто каждому нужно понять, "какая глава из "Жан-Поля" вам ближе, и какие эмоции вам больше по душе".

Рустен переосмыслил культовые наряды, созданные Готье. Платье с открытой грудью, это отсылка к наряду из коллекции 1992 года, который примерила Мадонна и произвела фурор, металлические украшения – это оммаж флаконам и упаковке духов в виде консервных банок, а платья с коническими бюстгальтерами – это конечно знаменитый корсет Мадонны.

[ + – ] Стеклянный лиф на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing Фото: Скриншот

Не обошел Рустен вниманием и знаменитые матроски, которые Готье ввел в моду и продолжает популяризировать и сейчас. Стоит напомнить, что этот образ он позаимствовал у бретонских моряков.

Также Рустен упивался мастерством ателье Готье. В дань уважения он создал наряды, украшенные портновскими лентами и перчатки с наперстками.

[ + – ] Показ Оливье Рустена и Жана-Поля Готье

А стеклянные лифы, повторяющие форму анатомических флаконов ароматов Готье Рустен заказал у мастеров, которые воссоздают витражи Нотр-Дама.

Шоу продолжалось не только для тех, кто сидел в помещении, оно транслировалось для зрителей на улице и модели выходили на балкон, показываясь тем, кто не сумел попасть в зал.

[ + – ] Показ Оливье Рустена и Жана-Поля Готье Фото: Скриншот

Сам Готье хотел, чтобы коллекция стала полной неожиданностью. После шоу он заявил, что показ вышел фантастическим. "Он взял мои вещи, а затем сделал это по-своему – и вышло просто потрясающе", — заявил кутюрье.

[ + – ] Жан-Поль Готье и Оливье Рустен Фото: Instagram olivier_rousteing

Напомним, на показ пришла и Ким Кардашьян, причем она была в парных образах со своей дочкой Норт. На показе она сидела в первом ряду, рядом с Анной Винтур.