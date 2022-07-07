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Открытое письмо любви. Чем запомнился показ Готье на Неделе моды

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Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing, жан поль готье, оливье рустен, высокая мода
Фото: Скриншот | Стеклянный лиф на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing

Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже была представлена коллекция Jean Paul Gaultier, над которой работал креативный директор Balmain Оливье Рустен

Жан-Поль Готье два года назад решил оставить мир высокой моды и превратить свой именной бренд в площадку для коллабораций. В этом году поработать с великим Готье повезло Оливье Рустену, креативному директору бренда Balmain и большому поклоннику творчества Готье. Об этом пишет WWD.

Рустен уже заявил, что его коллекция для Недели высокой моды – это было "открытое письмо любви". Когда два дизайнера впервые встретились для обсуждения проекта четыре месяца назад, Рустен признался Жан-Полю, что он всегда вдохновлялся его творчеством.

Показ Жан-Поля Готье и Оливье Рустена

"Вы мое вдохновение. И ты нарушил так много границ для меня в детстве", — заявил Рустен и отнесся к заданию очень серьезно.

Он отметил, что Готье написал книгу моды со многими главами и просто каждому нужно понять, "какая глава из "Жан-Поля" вам ближе, и какие эмоции вам больше по душе".

Рустен переосмыслил культовые наряды, созданные Готье. Платье с открытой грудью, это отсылка к наряду из коллекции 1992 года, который примерила Мадонна и произвела фурор, металлические украшения – это оммаж флаконам и упаковке духов в виде консервных банок, а платья с коническими бюстгальтерами – это конечно знаменитый корсет Мадонны.

Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing, жан поль готье, оливье рустен, высокая мода
Стеклянный лиф на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing
Фото: Скриншот

Не обошел Рустен вниманием и знаменитые матроски, которые Готье ввел в моду и продолжает популяризировать и сейчас. Стоит напомнить, что этот образ он позаимствовал у бретонских моряков.

Также Рустен упивался мастерством ателье Готье. В дань уважения он создал наряды, украшенные портновскими лентами и перчатки с наперстками.

Показ Оливье Рустена и Жана-Поля Готье

А стеклянные лифы, повторяющие форму анатомических флаконов ароматов Готье Рустен заказал у мастеров, которые воссоздают витражи Нотр-Дама.

Шоу продолжалось не только для тех, кто сидел в помещении, оно транслировалось для зрителей на улице и модели выходили на балкон, показываясь тем, кто не сумел попасть в зал.

Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing, жан поль готье, оливье рустен, высокая мода
Показ Оливье Рустена и Жана-Поля Готье
Фото: Скриншот

Сам Готье хотел, чтобы коллекция стала полной неожиданностью. После шоу он заявил, что показ вышел фантастическим. "Он взял мои вещи, а затем сделал это по-своему – и вышло просто потрясающе", — заявил кутюрье.

Jean Paul Gaultier Haute Couture by Olivier Rousteing, жан поль готье, оливье рустен, высокая мода
Жан-Поль Готье и Оливье Рустен
Фото: Instagram olivier_rousteing

Напомним, на показ пришла и Ким Кардашьян, причем она была в парных образах со своей дочкой Норт. На показе она сидела в первом ряду, рядом с Анной Винтур.