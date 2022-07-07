Ким Кардашьян и ее дочь появились в парных образах на показе Готье

Накануне прошло несколько знаковых показов Недели моды в Париже, и Ким Кардашьян стала звездой каждого из них

"Это шоу — открытое письмо Жан-Полю, открытое письмо любви", — заявил Оливье Рустен в студии Готье перед презентацией коллекции, которую Жан-Поль Готье пригласил его разработать согласно традиции, когда он приглашает другого дизайнера в свой Дом моды, пишет Vogue.

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Коллекция вышла на славу. Она содержала множественные отсылки к творчеству Готье. Сразу стало ясно, что источниками вдохновения послужили знаменитые корсеты Мадонны, легендарный аромат Le Male от Готье в жестяной банке и анатомически точные наряды в стиле trompe l’oeil.

[ + – ] Ким Кардашьян и Норт Уэст на показе Готье с головы до ног в Готье Фото: Getty Images

Так что Ким Кардашьян, известная своей любовью к ретро-нарядам и оригинальным платьям, поддержала тематику вечера со свойственной ей смелостью, и появилась на показе с дочкой Норт в парных образах.

Платье, имитирующее обнаженный бюст, колье и браслеты в форме застежки от флакона духов и кольцо в носу, такое же, как у ее дочери. И, конечно оригинальная обувь на экстремальной платформе. Платья Ким и Норт были пошиты из одинаковой ткани.

[ + – ] Показ Жана-Поля Готье на Неделе моды в Париже

К слову, Норт уже дебютировала с бабушкой Крис Дженнер в качестве внимательного зрителя на показе Balenciaga, в котором принимала участие ее мама, так что показ Jean Paul Gaultier стал уже вторым модным показом, на котором она присутствовала.