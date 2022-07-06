Рената Литвинова вышла на подиум в показе Balenciaga

А певица Земфира за этим наблюдала

В Париже прошел показ новой коллекции Balenciaga и уже стал сенсацией. Во-первых из-за того, что модели были явным реверансом в сторону основателя модного дома – Кристобаля Баленсиаги, а еще потому что на подиум вышли звезды и поклонницы марки. Среди них была и давняя муза и поклонница Демны Гвасалия – российская актриса Рената Литвинова.

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Показ проходил в камерной обстановке, модели просто проходили мимо гостей. В первом ряду оказалась Анна Винтур и Франсуа-Анри Пино, супруг актрисы Сальмы Хайек с дочкой Валентиной. Их соседство было неслучайным – ведь Анна – бессменный главред Vogue, а Пино – владелец компании Kering, которая производит предметы роскоши и объединяет самые известные марки и дома моды, включая Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и многие другие.

[ + – ] Анна Винтур, Кит Урбан и Франсуа-Анри Пино с дочкой Валентиной на показе Balenciaga Фото: Скриншот

Также на показе дебютировала в качестве гостьи дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. Норт сидела вместе с бабушкой, Крис Дженнер. А ее знаменитая мать и большая поклонница бренда Balenciaga участвовала в показе. Также на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман, Дуа Липа и Рената Литвинова в черном платье, украшенном перьями.

[ + – ] Рената Литвинова на показе Balenciaga Фото: Скриншот

В зале также была замечена певица Земфира. Ее с Ренатой связывает давняя дружба и, по слухам, не только она.

[ + – ] Земфира на показе Balenciaga Фото: Скриншот

Земфира и Рената Литвинова покинули Россию вскоре после начала войны. И с той поры проводят время вместе в Париже.

Литвинова постоянно постит снимки в нарядах от Демны Гвасалия и не сообщает, когда вернется в РФ. Недавно стало ясно, что нескоро, ведь актриса даже попала в больницу с неизвестным недугом.

Стоит отметить, что сам показ Balenciaga оказался в чем-то демократичным (на это указывало обилие денима) и с явным влиянием уличной моды, которую так любит Демна.

[ + – ] Модель на показе Balenciaga Фото: Скриншот

Модели выходили на подиум в костюмах и платьях из японского неопрена, который был разработан еще в 1950-х для самого Кристобаля Баленсиаги, в руках несли колонки-сумочки от Bang&Olufsen, из которых и звучало музыкальное сопровождение показа, украшения был сделаны из старинных часов, а лица скрывали непроницаемые маски с покрытием от Mercedes.

Интересно, к числу почитателей Balenciaga примкнула и Николь Кидман, причем дала понять это еще накануне, появившись в огромных очках, которые ввела в моду Ким Кардашьян и очень широких джинсах.