"Запеченный лосось": Николь Кидман вышла на подиум на показе Balenciaga и удивила образом

Странный дизайн, цвет и материал платья, в котором дефилировала Николь, у многих ассоциировались с фольгой.

Оскароносная голливудская актриса Николь Кидман дебютировала в качестве модели на показе коллекции от кутюр Balenciaga, составив компанию таким звездам как Наоми Кемпбэлл, Дуа Липа, Рената Литвинова, Ким Кардашьян и Белла Хадид.

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По залу актриса прошлась в серебристом платье с с эффектом драпировки, огромным шлейфом, высоких черных перчатках, черных колготах и остроносых туфлях на невысоком каблуке.

Волосы Кидман были частично собраны на затылке, а в макияже особенно выделялись глаза.

Видео выхода Николь опубликовали в Сети, и далеко не все пользователи остались в восторге от увиденного.

"Запеченный лосось", "Что это такое?", "Что она надела? А обувь!..", "Кто вообще будет это носить?", "Алюминиевая фольга?", "Это становится странным", "Боже, я думал, что она притворяется 😂 как будто вылезла из шкафа из-за чего-то!", "Ходячий мертвец", "А что у нее с ногами", – пишут в комментариях.

Незадолго до показа Кидман приезжала на финальную примерку в штаб-квартиру бренда в Париже. На ней были знаменитые очки-маска от Balenciaga, а также широкие джинсы с высокой посадкой. На показ же актриса приехала со своим мужем Китом Урбаном.

В целом показ Balenciaga стал настоящим событием на Неделе моды в Париже, благодаря не только пулу знаменитостей в качестве моделей, но, собственно, и самым образам, начиная от резиновых костюмов и заканчивая футуристическими масками, которые, несомненно, понравятся Канье Уэсту.