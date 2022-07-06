Николь Кидман появилась на публике в ультрамодных очках-маске от Balenciaga

Актриса может принять участие в показе новой коллекции Демны Гвасалии, креативного директора Balenciaga.

55-летняя оскароносная актриса Николь Кидман посетила примерку Balenciaga на Неделе моды в Париже, появившись перед публикой в очень необычном наряде. На ней было облегающее черное боди с длинным рукавом, светло-серые длинные джинсы оверсайз с высокой талией, а из аксессуаров больше всего выделялись знаменитые очки-маска от Демны Гвасалии, которые очень любит носить еще одна знаменитость, Ким Кардашьян, давняя поклонница бренда.

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Свой образ актриса дополнила туфлями на остроконечном каблуке и черным кожаным клатчем, а из аксессуаров ограничилась простой элегантной цепочкой с крестиком, браслетом и кольцами. Ее волосы были собраны в подчеркнуто небрежную, но стильную прическу.

Показ Balenciaga Haute Couture состоится в среду на этой неделе, и вполне вероятно, что Николь примет участие в показе в качестве модели.

Недавно было объявлено, что Николь сыграет главную роль в грядущей комедии Netflix вместе с Заком Эфроном и Джоуи Кингом. Также она собирается озвучить роль в анимационном мюзикле с Рэйчел Зеглер в главной роли.

В одном из недавних интервью Национальному кино- и звуковому архиву Австралии знаменитая актриса рассказала о том, что первые шаги в Голливуде ей помогли сделать ее австралийские друзья – Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс.

"Деборра-Ли была одной из моих лучших подруг и всегда предоставляла ей место для ночлега, когда она прилетала из Австралии. Я спала на диване в доме, который она снимала, и Деборра-Ли дала возможность остаться там, чтобы мы могли пойти на прослушивание. Это было дорого, мы не могли позволить себе отели, поэтому идея быть вместе вне дома была действительно удачной, я имею в виду, боже мой", – поделилась Николь.

Также, по ее словам, именно эта пара помогла пережить ей трудный развод с Томом Крузом в 2001 году.

"Когда я развелась, Хью и Деб были частью моего исцеления. В то время они были одними из моих лучших друзей", – добавила она.

Сейчас Николь в счастливом браке с музыкантом Китом Урбаном, который недавно вышел на сцену в обтягивающих джинсах. Пара воспитывает двух дочерей.