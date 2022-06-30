Муж Николь Кидман вышел на сцену в обтягивающих порванных джинсах (видео)

Музыкант зажег публику, собравшуюся у Рокфеллер-центра.

54-летний австралийский кантри-певец Кит Урбан, который является мужем голливудской оскароносной актрисы Николь Кидман, выступил на шоу NBC Today Citi Concert Series в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, появившись на сцене в образе настоящего рокера.

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Он выбрал для шоу белую футболку с принтом и надписью , темно-синие рваные джинсы и черные байкерские ботинки с красной каймой. Кит продемонстрировал публике свои татуировки на руках, которых у него немало.

Своим выступлением Урбан зажег публику, которая встретила его овациями и аплодисментами.

Недавно артист рассказал о своем 15-летнем браке с Кидман. Его откровения прозвучали в серии подкастов Джессики Роу The Big Talk Show. По его словам, их семья "настолько нормальна, насколько это возможно".

Он также вспомнил, как они впервые встретились на мероприятии G'Day в Лос-Анджелесе в 2005 году. Тоогда, признался он, сногсшибательная голливудская звезда была "совершенно не в его лиге":

"Я был не в лучшем месте в своей жизни, боролся со многими вещами, и через миллион лет кто-то вроде этого не увидел бы во мне ничего… Тот факт, что это стало тем, чем должно быть, поразителен".

Кит описал свою жену как "неземную, ангельскую, потустороннюю, очень мистическую и в то же время совершенно приземленную и очень забавную". Брак для него является основным фактором, позволяющим оставаться трезвым и избегать неприятностей.

Кантри-певец в свое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и несколько раз попадал в реабилитационный центр, в последний раз записавшись в Центр Бетти Форд в октябре 2006 года.

Сегодня его жизнь совершенно другая, и он старается подавать своим детям, 13-летней Сандей и 11-летней Фейт, хороший пример.

Пара недавно приобрела пятую квартиру в том же районе Сиднея, где у них есть еще четыре дома, заплатив за нее 1,35 миллиона долларов. Она расположена на четвертом уровне и включает в себя место для машины.

Кидман, владеющая собственностью на разные компании, приобрела квартиру с двумя спальнями в здании Latitude в Милсонс-Пойнт в прошлом году за 2,78 миллиона долларов, еще одну – в 2011 году за 2,68 миллиона долларов и объединила два пентхауса за 13 миллионов долларов. Из здания открывается невероятный вид на Харбор-Бридж благодаря широкому балкону и окнам от пола до потолка.

Известно, что двухкомнатная квартира, купленная в прошлом году, сдается в аренду, а квартира, приобретенная в 2011-м, используется как спортзал.

Напомним, Николь Кидман показала архивное фото своей свадьбы.