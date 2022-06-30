Чоловік Ніколь Кідман вийшов на сцену в облиплих порваних джинсах (відео)

Музикант запалив публіку, яка зібралася біля Рокфеллер-центру.

54-річний австралійський кантрі-співак Кіт Урбан, який є чоловіком голлівудської оскароносної акторки Ніколь Кідман, виступив на шоу NBC Today Citi Concert Series у Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку, з'явившись на сцені в образі справжнього рокера.

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Він вибрав для шоу білу футболку з принтом і написом, темно-сині рвані джинси та чорні байкерські черевики з червоною облямівкою. Кіт продемонстрував публіці свої татуювання на руках, яких у нього є чимало.

Своїм виступом Урбан запалив публіку, яка зустріла його оваціями й оплесками.

Нещодавно артист розповів про свій 15-річний шлюб із Кідман. Його одкровення прозвучали в серії подкастів Джесіки Роу The Big Talk Show. За його словами, їхня родина "настільки нормальна, наскільки це можливо".

Він також згадав, як вони вперше зустрілися на заході G'Day в Лос-Анджелесі у 2005 році. Тоді, зізнався він, карколомна голлівудська зірка була "цілком не в його лізі":

"Я був не в кращому місці у своєму житті, боровся з багатьма речима, і через мільйон років хтось на кшталт неї не побачив би в мені нічого... Той факт, що це стало тим, чим має бути, вражає".

Кіт описав свою дружину як "неземну, ангельську, потойбічну, дуже містичну та водночас цілком приземлену й дуже кумедну". Шлюб для нього є основним фактором, що дозволяє залишатися тверезим і уникати неприємностей.

Кантрі-співак свого часу боровся з наркотичною й алкогольною залежністю та кілька разів потрапляв у реабілітаційний центр, востаннє записавшись до Центру Бетті Форд у жовтні 2006 року.

Сьогодні його життя зовсім інше, і він намагається подавати своїм дітям, 13-річній Сандей і 11-річній Фейт, гарний приклад.

Пара нещодавно придбала п'яту квартиру в тому ж районі Сіднея, де має ще чотири будинки, заплативши за неї 1,35 мільйона доларів. Вона розташована на четвертому рівні та включає місце для машини.

Кідман, яка володіє власністю на різні компанії, придбала квартиру з двома спальнями в будівлі Latitude в Мілсонс-Пойнт минулого року за 2,78 мільйона доларів, ще одну — у 2011 році за 2,68 мільйона доларів і об'єднала два пентхауси за 13 мільйонів доларів. З будівлі відкривається неймовірний вид на Гарбор-Бридж завдяки широкому балкону та вікнам від підлоги до стелі.

Відомо, що двокімнатна квартира, куплена минулого року, здається в оренду, а квартира, придбана у 2011-му, використовується як спортзал.

Нагадаємо, Ніколь Кідман показала архівне фото свого весілля.