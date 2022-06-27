Ніколь Кідман показала архівний кадр свого весілля (фото)

У 2022 Ніколь Кідман та Кіт Урбан святкують 16-ту річницю життя у шлюбі.

55-річна австралійська акторка та співачка Ніколь Кідман поділилася архівним фото з весілля на своїй Instagram-сторінці з 8,4 млн підписників.

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Знаменитість показала зворушливий момент зі своїм чоловіком Кітом Урбаном у 2006-му у момент, коли він запалює свічку єдності під час традиційної католицької церемонії у каплиці.

"Солодкі 16. Пам'ятаю, ніби це було вчора. Назавжди", — підписала архівне фото акторка.

[ + – ] Ніколь Кідман у день свого весілля

Підписники Кідман засипали її привітаннями та компліментами.

"Щасливої річниці!", "Любимо вас обох", "Подорож, яку ви розділили з нами всіма", — пишуть фоловери акторки.

Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан познайомилися у 2005 році, а через рік зіграли весілля. У 2022 пара святкує 16-ту річницю життя в офіційному шлюбі. Подружжя виховує 13-річну доньку Сандей та 11-річну Фейт.

До співака Ніколь Кідман була одружена з актором Томом Крузом майже 11 років. Проте у 2001 голлівудська пара розпалася.

Нагадаємо, Ніколь Кідман назвала сексистськими питанням про свого колишнього чоловіка Тома Круза.

Також Фокус писав про критику нещодавньої фотосесії 55-річної Ніколь Кідман. Акторка знялася в образі школярки, що не сподобалося користувачам мережі.