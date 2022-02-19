"Образ жахливий". У мережі розкритикували нову зйомку Ніколь Кідман

Напередодні акторка знялася в доволі відвертій фотосесії.

54-річна австралійська та американська акторка Ніколь Кідман знялася у фотосесії для голлівудського глянцю Vanity Fair та прикрасила обкладинку нового випуску. Проте користувачі мережі не оцінили роботу стилістів, які працювали над образом знаменитості для зйомки. Про це пише Page Six.

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На сторінках журналу акторка з'явилася в сірому ультракороткому топі та мініспідниці від Miu Miu на фоні Голлівудських пагорбів. Лук доповнили високі сірі шкарпетки та коричнево-білі слінгбеки на невисоких каблуках.

[ + – ] Ніколь Кідман на обкладинці Vanity Fair

Проте низка користувачів мережі негативно оцінили свіжу зйомку та відвертий образ Ніколь Кідман. "Чому на ній нічого немає?", "54-річна школярка", "Ніколь прекрасна, але цей образ жахливий", "Вам потрібен новий стиліст" — коментували знімки незадоволені прихильники Кідман.

[ + – ] Ніколь Кідман у картині "Бути Рікардо"

Раніше Фокус писав про відверту зйомку вп'яте номінованої на "Оскар" за роль у фільмі "Бути Рікардо" Ніколь Кідман.

Нагадаємо, 56-річна акторка Брук Шилдс знялася топлес для рекламного кампейну американського бренду джинсів.