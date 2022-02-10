З 56 в 15 років. Брук Шилдс позувала топлес для нової рекламної кампанії джинсів

Брук Шилдс у свої 56 виглядає супер і відверто зізнається, що зовсім не соромиться свого тіла. Нещодавно вона позувала напівоголеною для рекламної кампанії американського бренду дизайнерських джинсів Jordache.

Зірка фільму "Блакитна лагуна" Брук Шилдс опублікувала фото зі зйомки у своєму Instagram. На одному зі знімків акторка позувала в одних джинсах, нагадавши всім, що вік — лише цифра.

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"Для мене велика честь у цьому віці стати частиною такого проєкту. Я дуже ціную подібні пропозиції, але при цьому намагаюся бути перебірливою", — розповіла Брук журналу People.

Акторка зізналася, що пишається своїм тілом і прагне того, щоб у світі більше цінували натуральну красу.

"Мені не потрібен фотошоп! Це моє 56-річне тіло, і я пишаюся ним. Я хочу бути чесною з шанувальниками та з тими, хто побачить ці фотографії. На щастя, команда погодилася на мої умови і все вийшло так, як я хотіла" — закінчила вона.

Брук Шилдс не вперше рекламує джинси. У 80-х, коли акторці було 15, вона знялася у скандальній кампанії Calvin Klein із гучним слоганом "Знаєте, що під моїми джинсами? Нічого". Американці різко розкритикували рекламу. А Кельвіну Кляйну довелося призупинити випуск тих самих джинсів, у яких позувала Брук. Пізніше акторка зізналася, що була молодою та наївною і не думала про сексуальний підтекст під час фотосесії. Зараз, згадуючи про цей епізод зі своєї кар'єри, Брук відчуває незручність.

Рекламну кампанію Jordache під назвою "У тебе є образ" знімали у Нью-Йорку. Вона спрямована на просування інклюзивності та позитивного ставлення до тіла та відображає фірмовий стиль джинсової компанії – сексуальний та сміливий. У рекламі візьмуть участь впливові особи та звичайні жінки. Фотографом був Кес Берд. Брук Шилдс приміряла скіні, кльош та прямі джинси.

Як писав раніше Фокус, дочка Мадонни Лурдес Леон знялася в новій кампанії бренду білизни Savage x Fenty, який належить співачці Ріанні.