Из 56 в 15 лет. Брук Шилдс позировала топлес для новой рекламной кампании джинсов

Брук Шилдс в свои 56 выглядит супер и откровенно признается, что совершенно не стесняется своего тела. Недавно она позировала полуобнаженной для рекламной кампании американского бренда дизайнерских джинсов Jordache

Звезда фильма "Голубая лагуна" Брук Шилдс опубликовала фото со съемки в своем Instagram. На одном из снимков актриса позировала в одних джинсах, напомнив всем, что возраст — всего лишь цифра.

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"Для меня большая честь в этом возрасте стать частью такого проекта. Я очень ценю подобные предложения, но при этом я стараюсь быть избирательной", — рассказала Брук журналу People.

Актриса призналась, что гордится своим телом и стремится к тому, чтобы в мире больше ценили натуральную красоту.

"Мне не нужен фотошоп! Это мое 56-летнее тело, и я горжусь им. Я хочу быть честной с поклонниками и с теми, кто увидит эти фотографии. К счастью, команда согласилась на мои условия и все получилось так, как я хотела", — закончила она.

Брук Шилдс не первый раз рекламирует джинсы. В 80-х, когда актрисе было 15, она снялась в скандальной кампании Calvin Klein с громким слоганом "Знаете, что под моими джинсами? Ничего". Американцы резко раскритиковали рекламу. А Кельвину Кляйну пришлось приостановить выпуск тех самых джинсов, в которых позировала Брук. Позже актриса призналась, что была молодой и наивной и не думала о сексуальном подтексте во время фотосессии. Сейчас, вспоминая об этом эпизоде из своей карьеры, Брук испытывает неловкость.

Рекламную кампанию Jordache под названием "У тебя есть образ" снимали в Нью-Йорке. Она направлена ​​на продвижение инклюзивности и позитивного отношения к телу и отражает фирменный стиль джинсовой компании — сексуальный и смелый. В рекламе примут участие влиятельные лица и обычные женщины. Фотографом был Кэсс Берд. Брук Шилдс примерила скинни, клеш и прямые джинсы.

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