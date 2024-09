В стиле Бьянки Цензори: певица Тейлор Момсен вышла на красную дорожку топлес (фото)

Девушка демонстрировала публике кубикии пресса и совершенно не смущалась отсутствию нижнего белья.

31-летняя американская актриса Тейлор Момсен, которая также является солисткой рок-группы The Pretty Reckless, посетила показ мод KidSuper's Funny Business Comedy в Нью-Йорке, представ на ковровой дорожке в очень смелом образе, пишет Mirror.

Тейлор была одета в черную куртку с серыми полосами и соответствующие брюки, завершив образ черным поясом и ботинками на платформе. Под курткой у нее не было совершенно ничего. На соски она наклеила черную ленту и демонстрировала публике кубики своего пресса.

На странице в соцсети Тейлор похвалила мероприятие.

"Девственные глаза и грязные взгляды, и прекрасное время с @kidsuper на одном из самых забавных модных мероприятий, на которых я когда-либо была! Спасибо @dougieplaylist и всей команде за то, что пригласили меня! @lovesac @puma @bfa @nyfw макияж", – говорится в подписи. На фотографиях девушка позирует в том же ансамбле, что была на показе.

Мероприятие в рамках Недели моды в Нью-Йорке провел Марлон Уэйанс, а на сцену вышли комики в одежде из коллекции осень/зима 2024 от Kid Super. Тейлор еще с детства и снималась в кино, включая "Школу шпионов", "Аутсайдера" и "Детей шпионов 2: Остров несбывшихся надежд".

В шестилетнем возрасте она появилась в картине "Гринч – похититель Рождества", а также была звездой в мыльной опере "Сплетница" с 2007 по 2012 год, где сыграла Дженни Хамфри.

"Я ушла из "Сплетницы", теперь гастролирую и играю в группе, и это, в общем-то, все, чего я хочу. Надеюсь, я смогу заниматься только этим до конца своей жизни", – говорила она.

В 14 лет Момсен подписала контракт с элитным модельным агентством IMG.

Pretty Reckless, где поет Тейлор, выпустили четыре студийных альбома, последний из которых Death by Rock and Roll вышел 2021 году. Они также выпустили сборник Other Worlds в 2022 году.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Момсен во время выступления укусила летучая мышь.