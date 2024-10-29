Старшая дочь Елены Кравец поделилась фотографиями топлесс (фото)

Мария Кравец поделилась фотографиями с новой фотосессии, на которых частично обнажила тело. Звездная мама девушки отреагировала на откровенные фото дочери.

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Старшая дочь актрисы и звезды "Квартала 95" Елены Кравец, Мария, поделилась откровенными кадрами с фотосессии, на которой она обнажила свое тело. Фотографиями девушка поделилась на своей странице в инстаграме.

Так, 21-летняя блогерша показала фото из студии, где сначала она позировала в джинсах и майке, которую впоследствии сняла. На обнаженных фото Мария прикрывает грудь рукой, оставаясь только в джинсах.

Под фото девушка обозначила фотографа и рассказала, что она смогла увидеть такой, какой она сама же себя еще не представляла.

Фотографией дочери поделилась и звездная мама Елена Кравец. Актриса опубликовала фото дочери у себя на странице в инстаграме, и подписала словами: "Иногда не верится, что родила такую удивительную вселенную".

Реакция Елены Кравец на фото дочери Фото: скрин

Заметим, кроме Марии, Елена Кравец имеет двойняшек — Екатерину и Ивана, которым по восемь лет.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец показала своих детей-двойняшек и анонсировала новый проект.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Кравец прокомментировала скандал с ее программой "Тихий вечер".