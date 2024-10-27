В Варшаве полякам предложили примерить образ украинских Героев: все закончилось скандалом (видео)

Инсталляция под названием "Аллея героев" была посвящена Силам обороны Украины. Она состояла из плакатов с вырезанными лицами украинских защитников и защитниц.

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В центре Варшавы в Польше открыли инсталляцию, которая вызвала широкий резонанс и критику. Она была представлена возле нового Музея современного искусства. Из-за инсталляции ее организатор попал в скандал. Об этом пишет Warszawa Life.

Так, инсталляция под названием "Resource" и "Аллея героев" была посвящена украинским военным. Она состояла из плакатов с вырезанными лицами украинских защитников и защитниц. В это отверстие все желающие могли вставить лицо и сфотографироваться. На плакате были слова "Слава Героям", а внизу годы жизни и смерти того, чье фото использовали для инсталляции.

Организаторы проекта заявили, что их целью было привлечь внимание к военному конфликту в Украине и подчеркнуть, как война меняет восприятие героизма. Они также отметили, что хотят вызвать у зрителей вопросы и размышления о том, что значит быть героем в условиях войны.

Автор видео отметила, что данные на плакатах были неточными: девушка, изображенная на втором плакате, оказалась живой, а на третьем плакате были указаны неверные даты жизни.

"На этих плакатах изображена огромная боль, а не просто веселая патриотическая картинка. Люди не понимают, что героем можно стать только после смерти, и они не видят в этом всей трагедии", — считает девушка.

На видео люди подходили к баннерам, вставляли свои лица в вырезанные отверстия, улыбались, смеялись и разговаривали.

В сети такое "примерка героизма" вызвало негативные комментарии.

Родственники этих погибших будут в шоке, если увидят фото своего близкого в таком перформансе.

Но всегда найдутся имбецилы, которые сделают снимок и запустят по соцсетям. Позор!

Есть о чем подумать! Автор молодец!

Напомним, что в Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие украинцы. Впрочем, с момента создания подразделения, туда записалось очень малое количество добровольцев.