У Варшаві полякам запропонували приміряти образ українських Героїв: все закінчилося скандалом (відео)

Інсталяція під назвою "Алея героїв" була присвячена Силам оборони України. Вона складалася з плакатів з вирізаними обличчями українських захисників та захисниць.

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У центрі Варшави в Польщі відкрили інсталяцію, яка викликала широкий резонанс та критику. Вона була представлена ​​біля нового Музею сучасного мистецтва. Через інсталяцію її організатор потрапив у скандал. Про це пише Warszawa Life.

Так, інсталяція під назвою "Resource" та "Алея героїв" була присвячена українським військовим. Вона складалася з плакатів з вирізаними обличчями українських захисників та захисниць. В цей отвір всі охочі могли вставити обличчя і сфотографуватися. На плакаті були слова "Слава Героям", а внизу роки життя і смерті того, чиє фото використали для інсталяції.

Організатори проєкту заявили, що їхньою метою було привернути увагу до військового конфлікту в Україні та наголосити, як війна змінює сприйняття героїзму. Вони також наголосили, що хочуть викликати у глядачів питання та роздуми про те, що означає бути героєм в умовах війни.

Авторка відео зазначила, що дані на плакатах були неточними: дівчина, зображена на другому плакаті, виявилася живою, а на третьому плакаті було вказано невірні дати життя.

"На цих плакатах зображено величезний біль, а не просто веселу патріотичну картинку. Люди не розуміють, що героєм можна стати лише після смерті, і вони не бачать у цьому всієї трагедії", — вважає дівчина.

На відео люди підходили до банерів, вставляли свої обличчя у вирізані отвори, посміхалися, сміялися та розмовляли.

В мережі таке "приміряння героїзму" викликало негативні коментарі.

Родичі цих загиблих будуть в шоці, якщо побачать фото свого близького в такому перформансі.

Але завжди знайдуться імбецили, які зроблять знімок і запустять по соцмережах. Ганьба!

Є про що подумати! Автор молодець!

Нагадаємо, що у Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі українці. Втім, з моменту створення підрозділу, туди записалася дуже мала кількість добровольців.