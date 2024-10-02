"Український легіон" без українців: в Польщі засмучені кількістю добровольців, які подали заяви

Охочі мали пройти навчання та отримати зброю. Військо Польське є відповідальним за підготовку, а Київ — за вербування, кажуть у польському оборонному відомстві.

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У Польщі створили "Український легіон", до якого можуть записатися всі охочі українці. Втім, з моменту створення підрозділу, туди записалася дуже мала кількість добровольців. Про це розповів в ефірі Wirtualna Polska голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, у липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав угоду з президентом України Володимиром Зеленським, згідно з якою мав бути створений "легіон" з українців, які проживають у Польщі. Охочі мали пройти навчання та їх мали озброїти. Військо Польське мало відповідати за підготовку, а Київ — за вербування.

"Ми підготувалися до цього. Але кількість людей, які мали зареєструватися з українського боку, є надто малою", — сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що українська сторона заявляла, що в Польщі може бути створений підрозділ навіть із "кількох тисяч" українців.

"Охочих небагато", — сказав міністр.

Зокрема Косіняк-Камиш додав, що від початку повномасштабної війни в Україні Польща вже підготувала приблизно 20 000 українських військових, які зараз воюють на фронті.

Нагадаємо, що 9 вересня повідомлялося, що проєкт "Український легіон" планували запустити із серпня, польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав підрозділу так і не з'явилася.