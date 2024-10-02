"Украинский легион" без украинцев: в Польше расстроены количеством добровольцев, подавших заявления

Желающие должны были пройти обучение и получить оружие. Войско Польское является ответственным за подготовку, а Киев — за вербовку, говорят в польском оборонном ведомстве.

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В Польше создали "Украинский легион", в который могут записаться все желающие украинцы. Впрочем, с момента создания подразделения, туда записалось очень малое количество добровольцев. Об этом рассказал в эфире Wirtualna Polska глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в июле премьер-министр Дональд Туск подписал соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским, согласно которому должен был быть создан "легион" из украинцев, проживающих в Польше. Желающие должны были пройти обучение и их должны были вооружить. Войско Польское должно было отвечать за подготовку, а Киев — за вербовку.

"Мы подготовились к этому. Но количество людей, которые должны были зарегистрироваться с украинской стороны, слишком мало", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что украинская сторона заявляла, что в Польше может быть создано подразделение даже из "нескольких тысяч" украинцев.

"Желающих немного", — сказал министр.

В частности Косиняк-Камыш добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине, Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Напомним, что 9 сентября сообщалось, что проект "Украинский легион" планировали запустить с августа, польская сторона была сразу же готова начать тренировки, но на сайтах украинского посольства и консульств информация о рекрутинге в ряды подразделения так и не появилась.