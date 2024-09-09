"Украинский легион" в Польше создан только на бумаге: СМИ рассказали подробности

Польша была готова начать подготовку добровольцев еще 1 августа, но Украина так и не начала их вербовать, пишет издание.

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Создание "Украинского легиона" в Польше, о чем объявил во время июльского визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский, притормозилось из-за украинской стороны. Она до сих пор не начала набор. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Так, "Украинский легион" должен был объединить добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других странах Европы, и готовить его должно было Войско Польское. За 2 два месяца Киев так и не начал официальный набор.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО рассказал, что для вступления в Легион уже зарегистрировались несколько тысяч украинцев, впрочем, СМИ проинформировали, что министр был дезинформирован, и об официальной регистрации тогда речь не шла.

В конце июля экс-посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил, что проект планировали запустить с августа, и польская сторона была сразу же готова начать тренировки, но на сайтах украинского посольства и консульств информация о рекрутинге в ряды "Украинского легиона" так и не появилась.

В Минобороны Польши проинформировали, что за процедуру рекрутинга отвечает украинская сторона, а в украинском Минобороны не ответили на запрос СМИ.

Напомним, что 9 июля в Минобороны Украины призвали украинцев в Европе вступать в Украинский легион. Легион будет оснащен лучшим оборудованием от украинских международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.