"Український легіон" у Польщі створений тільки на папері: ЗМІ розповіли подробиці

Польща була готова розпочати підготовку добровольців ще 1 серпня, але Україна так і не почала їх вербувати, пише видання.

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Створення "Українського легіону" в Польщі, про що оголосив під час липневого візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський, пригальмувалося через українську сторону. Вона до цих пір не розпочала набір. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Так, "Український легіон" мав об’єднати добровольців з числа українців, які постійно проживають у Польщі та інших країнах Європи, і готувати його мало Військо Польське. За 2 два місяці Київ так і не розпочав офіційний набір.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців, втім, ЗМІ проінформували, що міністр був дезінформований, і про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.

Наприкінці липня експосол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що проєкт планували запустити з серпня, і польська сторона була одразу ж готова почати тренування, але на сайтах українського посольства і консульств інформація про рекрутинг до лав "Українського легіону" так і не з'явилася.

У Міноборони Польщі проінформували, що за процедуру рекрутингу відповідає українська сторона, а в українському Міноборони не відповіли на запит ЗМІ.

Нагадаємо, що 9 липня в Міноборони України закликали українців в Європі вступати до Українського легіону. Легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.