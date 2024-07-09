Тренуватимуться у Польщі: в МО закликали українців в Європі вступати до Українського легіону

Легіон буде оснащений найкращим обладнанням від українських міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

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Україна створює новий підрозділ Сил оборони Український легіон. Українців в Польщі закликають до нього приєднуватися. Про це йдеться в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Зазначається, що в межах угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписаної 8 липня президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, планується створення Українського легіону.

Це буде спеціальний добровольчий підрозділ, який буде тренуватися на території Польщі, а далі вирушить для захисту України.

Що отримає Український легіон:

Підвищення бойової готовності: добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів України, що підвищить його ефективність на полі бою.

Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги", — звернувся до укранців за кордоном міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський і Дональд Туск 8 липня підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка передбачає положення про розроблення механізму знищення в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі.