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Стиль життя

Старша донька Олени Кравець поділилася фотографіями топлес (фото)

Марія Кравець відверта фотосесія, донька Олени Кравець, старша донька Олени Кравець, відверта фотосесія доньки Олени Кравець
Фото: instagram.com/maarriill/ | Марія Кравець

Марія Кравець поділилася світлинами з нової фотосесії, на яких частково оголила тіло. Зіркова мама дівчини відреагувала на відверті фото доньки.

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Старша донька акторки та зірки "Кварталу 95" Олени Кравець, Марія, поділилася відвертими кадрами з фотосесії, на якій вона оголила своє тіло. Світлинами дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, 21-річна блогерка показала фото зі студії, де спочатку вона позувала в джинсах та майці, яку згодом зняла. На оголених фото Марія прикриває груди рукою, залишаючись тільки в джинсах.

Під фото дівчина позначила фотографа і розповіла, що вона змогла побачити такою, якою вона сама себе ще не уявляла.

Світлиною доньки поділилася і зіркова мама Олена Кравець. Акторка опублікувала фото доньки у себе на сторінці в інстаграмі й підписала словами: "Інколи не віриться, що народила такий дивовижний всесвіт".

Марія Кравець, фотосесія Марії Кравець Fullscreen
Реакція Олени Кравець на фото доньки
Фото: скрін

Зауважимо, окрім Марії, Олена Кравець має двійнят — Катерину та Івана, яким по вісім років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець показала своїх дітей-двійнят і анонсувала новий проєкт.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Кравець прокоментувала скандал з її програмою "Тихий вечір".