Крістіна Агілера, яка схудла до невпізнання, знялася топлес (фото)

Артистка стверджує, що не вдавалася до використання "Оземпіку", щоб позбутися зайвих кілограмів.

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43-річна американська співачка Крістіна Агілера знялася топлес для обкладинки свіжого номера журналу Paper, показавши шанувальникам свою струнку фігуру після схуднення.

За останній рік артистка скинула 23 кілограми і продовжує втрачати весь. Вона стала дуже стрункою і тепер на всіх концертах демонструє свою трансформацію, виступаючи у вбраннях, які максимально підкреслюють її фігуру.

Для обкладинки артистка позує в бордовій трикотажній шапці та чорній спідній білизні поверх білої чоловічої спідньої білизни Dsquared із сітчастими панчохами. Оголені груди співачка прикриває руками, позуючи Еріці Девін Снайдер.

На фото на сторінках журналу вона сидить у кріслі в леопардовому бюст'є з відповідними панчохами і туфлями на шпильці, а також позує в неоново-зелених колготках з великими овальними отворами.

"Крістіна Агілера визначає свою спадщину. Через 25 років з моменту її появи @xtina продовжує висувати на перший план свою справжнісіньку сутність. Від поп-принцеси до безстрашної порушниці правил, її місце в культурі визначали не тільки цифри або чарти (незважаючи на величезний успіх із самого початку: три місця № 1 на її дебютному однойменному альбомі і тепер сім Греммі за її плечима). Але й через зв'язок із суттю того, хто вона є, і з тим, що знаходить відгук у її аудиторії", — йдеться у підписі на сторінці журналу в соцмережі.

У бесіді з редакцією видання Христина зізналася, що ніколи не буде частиною творчого світу в такий спосіб, який поставить під загрозу її власну цілісність.

Вона також поміркувала про свою прихильність до музичного та особистісного розвитку для себе і своїх шанувальників.

"У цей момент у мене є нова я, яка росте і будується, і вона готова проявитися", — додала зірка.

За словами Агілери, вона — "екстремальний перфекціоніст" у тому, що стосується підготовки та перевірки перед концертами.

"Я роблю все можливе, щоб підготуватися, тому що я вже стільки часу через усе це пройшла... У житті є речі важливіші, ніж мікрофон, що впав зі стійки. Ви повинні сміятися і справлятися з цим як виконавець", — пояснила співачка.

Христина додала, що вона не сприймає себе і славу серйозно, оскільки займається творчістю заради любові і творчості.

Коли Агілера схудла і показала світові нове тіло, її запідозрили у вживанні "Оземпіку". Своєю чергою вона розповіла, що витратила багато часу і сил, щоб отримати тіло, про яке мріяла, не вдаючись до модних препаратів.

В юності та на зорі музичної кар'єри вона часто стикалася з бодішеймінгом. Агілера зізналася, що продюсерам вона потрібна була як "худенька-підліток". Коли вона погладшала на 20 кг, боси були незадоволені. Ще більшою її вага стала після народження первістка.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Агілера дала дуже відверте інтерв'ю про стосунки зі своїм бойфрендом.