Допоможе не тільки спорт: 6 простих порад для плоского живота

Спорт, звісно ж, ефективний у питанні схуднення, але й інші повсякденні дрібниці також допомагають вам досягти стрункої фігури. Дізнайтеся про речі, які допоможуть зробити ваш живіт плоским ефективно і без особливих зусиль.

Незалежно від того, чи хочете ви просто почуватися краще у своєму тілі або хочете досягти іншої мети у своєму зовнішньому вигляді, плоский живіт може мати велике значення. Якщо ви прагнете до більш пружного і плоского живота, вам потрібно дотримуватися наступних шести порад, щоб швидко досягти своєї мети. Про це пише Fit For Fun.

Розслабтеся і позбудьтеся стресу

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Psychosomatic Medicine, жир на животі містить вчетверо більше рецепторів кортизолу, або гормонів стресу, що спричиняють ожиріння, ніж підшкірний жир — жир, що знаходиться прямо під шкірою. Це означає, що під час сильного стресу жир переміщається до живота швидше, ніж до інших областей вашого тіла.

Проте стрес не тільки негативно впливає на окружність талії, але, звісно ж, чинить безліч інших впливів на організм. Тому навчіться керувати стресом і своїми емоціями: регулярно займайтеся спортом, медитуйте під час стресових періодів і оточіть себе людьми, які змушують вас сміятися.

Харчуйтеся збалансовано

Співвідношення вуглеводів, білків і жирів у загальному обсязі щоденних калорій в ідеалі має бути 50:30:20. Це може допомогти тримати голод, ситість, жир на животі та вагу під контролем. Наприклад, якщо ваш основний рівень метаболізму — калорії, які ваше тіло спалює в стані спокою щодня — становить 1800 калорій разом із вашою фізичною активністю, ви маєте споживати 900 калорій із хороших вуглеводів (овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів). Ще 540 калорій оптимально надходять зі здорових джерел білка, таких як горіхи або нежирне м'ясо, і 360 калорій з жирів, таких як оливкова олія, лосось або, наприклад, волоські горіхи.

Більше силових тренувань — більше м'язів

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Дослідження понад 10 000 осіб, опубліковане в журналі "Ожиріння", показало, що збільшення м'язової маси є важливим фактором плоского живота. Випробовувані, які додали 25 хвилин силових тренувань до своєї індивідуальної програми вправ, набрали значно менше ваги навколо талії протягом 12-річного періоду, ніж ті, хто виконував кардіовправи протягом того ж часу.

Їжте клітковину для ситості

Інше дослідження, також опубліковане в журналі "Ожиріння", показало, що жир на животі збільшується повільніше, якщо ви приділяєте особливу увагу споживанню клітковини. Щоб з'ясувати це, дослідники збільшили щоденне споживання розчинної клітковини в учасників дослідження на 10 грамів. У результаті швидкість, з якою жир на животі накопичується протягом п'яти років, знизилася на 4%. Причина проста: клітковина уповільнює травлення і гарантує, що ви довше почуватиметеся ситим.

Ваше тіло підкаже, що йому потрібно

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Щоб скинути жир на животі, ви маєте уважно прислухатися до свого організму та відчуття голоду. Уявіть собі шкалу голоду, де один — це стан, коли людина дуже голодна, а десять — занадто сита, щоб рухатися. Завжди припиняйте їсти, коли доходите до семи, щоб уникнути зайвих кілограмів".

Добре висипайтеся

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Сон", сон від шести до семи годин щоночі може допомогти знизити збільшення ваги в ділянці живота.

Учасники дослідження, які спали п'ять або менше годин, або вісім або більше годин, мали більшу кількість жиру на животі (а також підвищений ризик діабету 2 типу), ніж ті, хто спав від шести до семи годин.

Проте негативні наслідки були набагато очевиднішими у випадку з тими, хто спав з коротким сном: вони набрали майже вдвічі більше сантиметрів навколо талії за п'ять років, ніж ті, хто встає пізно. Дослідники підозрюють, що "екстремальний" режим сну, тобто занадто багато або занадто мало сну, впливає на відчуття голоду і гормональний баланс і, таким чином, порушує баланс калорій.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця