Поможет не только спорт: 6 простых советов для плоского живота

Спорт, конечно же эффективен в вопросе похудения, но и другие повседневные мелочи также помогают вам добиться стройной фигуры. Узнайте о вещах, которые помогут сделать ваш живот плоским эффективно и без особых усилий.

Независимо от того, хотите ли вы просто чувствовать себя лучше в своем теле или хотите достичь другой цели в своем внешнем виде, плоский живот может иметь большое значение. Если вы стремитесь к более упругому и плоскому животу, вам нужно следовать следующим шести советам, чтобы быстро достичь своей цели. Об этом пишет Fit For Fun.

Расслабьтесь и избавьтесь от стресса

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Psychosomatic Medicine, жир на животе содержит в четыре раза больше рецепторов кортизола, или гормонов стресса, вызывающих ожирение, чем подкожный жир – жир, который находится прямо под кожей. Это означает, что при сильном стрессе жир перемещается к животу быстрее, чем к другим областям вашего тела.

Тем не менее стресс не только негативно влияет на окружность талии, но, конечно же, оказывает множество других воздействий на организм. Поэтому научитесь управлять стрессом и своими эмоциями: регулярно занимайтесь спортом, медитируйте во время стрессовых периодов и окружите себя людьми, которые заставляют вас смеяться.

Питайтесь сбалансировано

Соотношение углеводов, белков и жиров в общем объеме ежедневных калорий в идеале должно быть 50:30:20. Это может помочь держать голод, сытость, жир на животе и вес под контролем. Например, если ваш основной уровень метаболизма – калории, которые ваше тело сжигает в состоянии покоя каждый день – составляет 1800 калорий вместе с вашей физической активностью, вы должны потреблять 900 калорий из хороших углеводов (овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов). Еще 540 калорий оптимально поступают из здоровых источников белка, таких как орехи или нежирное мясо, и 360 калорий из жиров, таких как оливковое масло, лосось или, к примеру, грецкие орехи.

Больше силовых тренировок – больше мышц

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Исследование более 10 000 человек, опубликованное в журнале "Ожирение", показало, что увеличение мышечной массы является важным фактором плоского живота. Испытуемые, которые добавили 25 минут силовых тренировок к своей индивидуальной программе упражнений, набрали значительно меньше веса вокруг талии в течение 12-летнего периода, чем те, кто выполнял кардиоупражнения в течение того же времени.

Ешьте клетчатку для сытости

Другое исследование, также опубликованное в журнале "Ожирение", показало, что жир на животе увеличивается медленнее, если вы уделяете особое внимание потреблению клетчатки. Чтобы выяснить это, исследователи увеличили ежедневное потребление растворимой клетчатки у участников исследования на 10 граммов. В результате скорость, с которой жир на животе накапливается в течение пяти лет, снизилась на 4%. Причина проста: клетчатка замедляет пищеварение и гарантирует, что вы дольше будете чувствовать себя сытым.

Ваше тело подскажет, что ему нужно

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Чтобы сбросить жир на животе, вы должны внимательно прислушиваться к своему организму и чувству голода. Представьте себе шкалу голода, где один – это состояние, когда человек очень голоден, а десять – слишком сыт, чтобы двигаться. Всегда прекращайте есть, когда доходите до семи, чтобы избежать лишних килограммов".

Хорошо высыпайтесь

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Сон", сон от шести до семи часов каждую ночь может помочь снизить увеличение веса в области живота.

Участники исследования, которые спали пять или менее часов, или восемь или более часов, имели большее количество жира на животе (а также повышенный риск диабета 2 типа), чем те, кто спал от шести до семи часов.

Тем не менее негативные последствия были гораздо более очевидными в случае с теми, кто спал с коротким сном: они набрали почти в два раза больше сантиметров вокруг талии за пять лет, чем те, кто встает поздно. Исследователи подозревают, что "экстремальный" режим сна, т.е. слишком много или слишком мало сна, влияет на чувство голода и гормональный баланс и, таким образом, нарушает баланс калорий.

Напомним, 4 совета, которые помогут быстро убрать жир на животе

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту