Сон тоже важен: 4 совета, которые помогут быстро убрать жир на животе

К сожалению, часто наши мышцы живота скрыты под слоем жира. Однако несколько простых приемов помогут убрать ненавистный живот и вскоре восхищаться кубиками пресса.

Related video

Жир имеет свойство скапливаться на животе, особенно у женщин. Даже при регулярном посещении спортзала и правильном питании, чтобы увидеть кубики пресса, нужно пройти долгий путь. Знаменитый тренер Джиллиан Майклс поделилась своими лучшими советами, как надежно избавиться от жира на животе и раскрыть мышцы. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Уменьшите процент жира в организме

Фото: Freepik

Упражнения на пресс, например, скручивания, укрепляют мышцы корпуса, но не уменьшают жир на животе. Это связано с тем, что, как правило, невозможно уменьшить количество жира в определенных областях.

"Только уменьшение общего жира в организме поможет вам избавиться от жира на животе", — объясняет Майклс.

Калькулятор жира в организме покажет вам, насколько высок процент жира в вашем организме в настоящее время. Для того, чтобы увидеть кубики пресса на животе, доля жира должна быть менее 15 процентов.

Питайтесь чисто

Фото: Freepik

Чтобы снизить процент жира в организме и тем самым избавиться от ненавистного живота, вам необходимо обратить внимание на свой рацион.

По словам Майклс, низкокалорийная диета — это главное и окончательное средство для похудания и избавления от живота. Всегда ешьте с дефицитом калорий, то есть потребляйте меньше калорий, чем сжигаете в течение дня. Убедитесь, что ваше питание "чистое" — с большим количеством свежих, необработанных продуктов и небольшим количеством сахара, простых углеводов и алкоголя.

Найдите более здоровые альтернативы сахару, добавьте в рацион цельнозерновые продукты, бобовые и псевдозерновые, такие, как киноа.

Наращивайте мышцы

Фото: Freepik

Сама тренер предпочитает тренировки, которые сжигают много калорий, а значит, еще и уменьшают жир на животе. К ним относятся, например, HIIT, силовые тренировки и функциональные упражнения, задействующие одновременно несколько групп мышц. В то же время важно укреплять мышцы, находящиеся под жиром. "Используйте такие упражнения, как отжимания, альпинизм, планка и выпады. Они сжигают много калорий и укрепляют ваше тело".

Высыпайтесь

Фото: Getty Images

Сном никогда нельзя пренебрегать, он должен быть в верхней части списка ваших приоритетов. Сон и увеличение веса тесно связаны, поскольку недостаток сна повышает уровень гормона голода — грелина. Недостаток сна также лишает вас энергии, из-за чего вам сложнее вставать на утреннюю тренировку. Поэтому постарайтесь спать по 7-9 часов в сутки — это оптимальное количество времени, чтобы похудеть за ночь.

Напомним, 6 способов, которые помогут похудеть и увидеть пресс.

Ранее Фокус писал о том, какие утренние напитки помогут быстрого сжигать жир на животе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту