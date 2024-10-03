Хочу плоский живот: 6 способов, которые помогут похудеть и увидеть пресс, — нутрициолог

Если большой живот мешает носить красивую одежду и легко завязывать шнурки, пришло время его убрать. Проблема в том, что только спорт или питание не всегда помогают, поэтому подходить надо комплексно. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает о том, как убрать живот, и что делать, когда обычные методы не помогают.

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Одни говорят: "хочешь плоский живот — качай пресс, другие, что это все ерунда и пресс делают на кухне...". Так где же правда? Фокус спросил у эксперта по здоровому питанию, нутрициолога Натальи Козак, как избавиться от жира на животе, и всем ли поможет диета и упражнения на пресс.

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"На самом деле, если бы можно было взять и выбрать 1-2 действия для достижения какой-то цели, мы бы все ходили с плоскими животами, успешными миллионерами", — говорит Наталья Козак. Так что же нужно делать, чтобы иметь красивый и плоский живот?

Фото: Pixabay

Живот — это не отдельный орган, а целая часть туловища, которая связывает несколько систем в разных плоскостях:

крепит мышцы к ребрам и позвоночнику;

удерживает внутренние органы;

обеспечивает функцию стабилизации — связь верха и низа тела;

защищает органы от повреждений.

"Соответственно плоскость живота не может зависеть только от еды, или упражнений, а тем более чего-то одного. Поэтому будем разбираться, как стабилизировать живот в системе тела", — говорит нутрициолог.

Дефицит калорий

Питание является важным компонентом здоровья и красивой фигуры, поэтому нужно есть сбалансировано, а тем, кто хочет похудеть и избавиться от жира на животе, немного снизить калорийность своего рациона.

"Нужно потреблять разнообразные продукты в норму калорий или с легким дефицитом и не переедать. Ведь жир на животе откладывается из-за избытка энергии. Однако у некоторых людей есть специфический тип ожирения, поэтому нужно подключать дополнительные моменты", — говорит нутрициолог.

Управление стрессом

Фото: Freepik

Вы можете не проводить параллель между стрессом и лишним весом, однако эта связь существенная, поскольку нашим организмом управляют гормоны. Гормоны стресса негативно сказываются на здоровье и влияют на массу тела.

"Иногда, чтобы уменьшить живот нужно стабилизировать стресс или максимально его устранить. Ведь при чрезмерном стрессе, кортизол программирует наше тело откладывать жир в области живота", — отмечает Наталья Козак.

Осанка

Иногда причина выпирающего живота вообще не связана с питанием. Обратите внимание на осанку и состояние своего позвоночника.

"Стоит также позаботиться об осанке, ведь живот может выпирать, если есть искривление осанки: гиперлордоз поясницы. В нейтральном положении живот будет плоский", — говорит нутрициолог.

Дыхание

Большинство людей дышит неправильно, не используя диафрагму. Это проблема, ведь качественное глубокое дыхание может устранить проблемы не только с животом, но и улучшить состояние ЖКТ, ведь иногда выпирающий живот — не следствие банального вздутия.

"Дыхание и работа с диафрагмой помогают устранить застой жидкости и вздутие живота из-за пониженной моторики", — говорит Наталья Козак.

Физическая активность

Фото: Freepik

Физическая активность полезна не только для хорошей фигуры, но и для общего здоровья, профилактики ряда заболеваний и хорошего самочувствия. Конечно, если только качать пресс и не иметь адекватного сбалансированного питания, то результат вы вряд ли увидите. Однако регулярная адекватная физическая активность поможет быстрее изменить размер джинсов на меньший.

"Да. Пресс можно качать, ведь на кухне можно было бы и бицепс делать. Но нет. Поэтому адекватный спорт будет на пользу", — советует нутрициолог.

Сон

"После этих всех успешных мероприятий надо восстанавливать себя. Качественный сон в темноте, тишине, невысокой температуре и влажности — дает возможность максимально отдохнуть и уничтожить желание переедать", — говорит Наталья Козак.

Восстановление и качественный сон — необходимое условие, если вы хотите иметь хорошую фигуру. К тому же важно не только сколько часов вы спите в течение ночи, а во сколько вы ложитесь спать. Важно ложиться не позднее 23:00, чтобы организм полноценно восстанавливался и корректно вырабатывались гормоны.

Важно! Нутрициолог отметила, что ваша талия может никогда не быть 60 см, поскольку мы все разного телосложения, но она должна быть до 80 см у женщин и до 94 см у мужчин.

Напомним, 5 утренних напитков для быстрого сжигания жира на животе.

Ранее Фокус писал о том, какие тренировки помогут эффективнее убрать жир на животе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту