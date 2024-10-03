Хочу плаский живіт: 6 способів, які допоможуть схуднути та побачити прес, - нутриціологиня

Якщо великий живіт заважає носити гарний одяг та легко зав’язувати шнурки, настав час його прибрати. Проблема в тому, що лише спорт або харчування не завжди допомагають, тому підходити треба комплексно. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня Наталія Козак розповідає про те, як прибрати живіт, та що робити, коли звичайні методи не допомагають.

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Одні кажуть: "хочеш плаский живіт — качай прес, інші, що то все дурня і прес роблять на кухні…". То де ж правда? Фокус запитав у експертки зі здорового харчування, нутриціологині Наталії Козак, як позбутися жиру на животі та чи всім допоможе дієта та вправи на прес.

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"Насправді, якби можна було взяти й отак обрати 1-2 дії для досягнення якоїсь мети, ми б всі ходили з пласкими животами, успішними мільйонерами", — каже Наталія Козак. То ж що потрібно робити, щоб мати гарний та плаский живіт?

Фото: Pixabay

Живіт — це не окремий орган, а ціла частина тулуба, яка зв’язує кілька систем в різних площинах:

кріпить м’язи до ребер та хребта;

утримує внутрішні органи;

забезпечує функцію стабілізації — зв’язок верху і низу тіла ;

захищає органи від пошкоджень.

"Відповідно плоскість живота не може залежати тільки від їжі, чи вправ, а тим більше чогось одного. Тому будемо розбиратися, як стабілізувати живіт у системі тіла", — каже нутриціологиня.

Дефіцит калорій

Харчування є важливим компонентом здоров’я та гарної фігури, тому потрібно їсти збалансовано, а тим, хто хоче схуднути та позбутися жиру на животі, трохи знизити калорійність раціону.

"Потрібно споживати різноманітні продукти в норму калорій чи з легким дефіцитом та не переїдати. Адже жир на животі відкладається через надлишок енергії. Проте в деяких людей є специфічний тип ожиріння, тож потрібно підключати додаткові моменти", — каже нутриціологиня.

Управління стресом

Фото: Freepik

Ви можете не проводити паралель між стресом та зайвою вагою, проте зв’язок суттєвий, тому що нашим організмом управляють гормони. Гормони стресу негативно позначаються на нашому здоров’ї та впливають на масу тіла.

"Іноді, щоб зменшити живіт потрібно стабілізувати стрес або максимально його усунути. Адже при надмірному стресі, кортизол програмує наше тіло відкладати жир в області живота", — зазначає Наталія Козак.

Постава

Іноді причина випираючого живота взагалі не пов'язана з харчуванням. Зверніть увагу на поставу та стан свого хребта.

"Варто також попіклуватися про поставу, адже живіт може випирати, якщо є викривлення постави: гіперлордоз попереку. В нейтральному положенні живіт буде плаский", — каже нутриціологиня.

Дихання

Більшість людей дихає неправильно та поверхнево, використовуючи діафрагму, а не живіт. Це проблема, адже якісне глибоке дихання може усунути проблеми не лише з животом, а й покращити стан ШКТ, адже іноді випираючий живіт – не наслідок банального здуття.

"Дихання і робота з діафрагмою допомагають усунути застій рідини та здуття живота через знижену моторику", — каже Наталія Козак.

Фізична активність

Фото: Freepik

Фізична активність корисна не лише для гарної фігури, а й для загального здоров’я, профілактики низки захворювань та гарного самопочуття. Звісно, що якщо лише качати прес і не мати адекватного збалансованого харчування, то результат ви навряд чи побачите. Проте регулярна адекватна фізична активність допоможе швидше змінити розмір джинсів на менший.

"Так. Прес можна качати, адже на кухні можна було б і біцепс робити. Але ні. Тож адекватний спорт буде на користь", — радить нутриціологиня.

Сон

"Після цих усіх успішних заходів треба відновлювати себе. Якісний сон у темряві, тиші, невисокій температурі та вологості – дає можливість максимально відпочити й знищити бажання переїдати", — каже Наталія Козак.

Відновлення та якісний сон – необхідна умова, якщо ви хочете мати гарну фігуру. До того ж важливо не лише скільки годин ви спите протягом ночі, а о котрій годині ви лягаєте спати. Важливо лягати не пізніше 23:00, щоб організм повноцінно відновлювався та коректно вироблялися гормони.

Важливо! Нутриціологиня зазначила, що ваша талія може ніколи не бути 60 см, оскільки ми всі різної статури, але вона має бути до 80 см у жінок і до 94 см у чоловіків.

Нагадаємо, 5 ранкових напоїв для швидкого спалювання жиру на животі.

Раніше Фокус писав про те, які тренування допоможуть ефективніше прибрати жир на животі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця