Кардио или силовые: какие тренировки помогут эффективнее убрать жир на животе

Если вы хотите похудеть и избавиться от лишнего жира на животе, то наверняка зададитесь вопросом об эффективных тренировках, которые помогут сделать это быстрее. Но какие из них наиболее эффективны — HIIT, кардио, кроссфит, бег трусцой или плавание?

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Будь вы новичком в фитнесе или опытным посетителем тренажерного зала, рано или поздно каждый задается вопросом, как тренироваться, чтобы целенаправленно сбросить жир на животе. С таким разнообразием тренировок может быть очень трудно принять правильное решение, чтобы действительно эффективно справиться с жиром на животе. О том, какие тренировки будут наиболее эффективными, пишет Fit For Fun.

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Как уменьшить жир на животе

Фото: Freepik

"Жир на животе уменьшается по-разному в зависимости от метода тренировки", — объясняет тренер по спортивным достижениям и сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке доктор Алекс Харрисон.

"Если ваша цель состоит в том, чтобы сбросить жир на животе, вам необходимо уменьшить процент жира в организме в целом". Сосредоточение внимания только на животе с помощью определенного упражнения не приведет к большому успеху. Так что, если вы хотите похудеть в долгосрочной перспективе, вам следует следовать рекомендациям доктора Харрисона и добавить силовые тренировки.

"Это увеличивает мышечную массу и, следовательно, способность сжигать больше калорий в состоянии покоя", — объясняет он.

Также важно знать, что ваше тело теряет вес только в том случае, если вы едите меньше калорий, чем потребляете. Вы можете достичь этого дефицита калорий гораздо легче, если у вас будет больше мышечной массы.

Мышечная масса имеет решающее значение

Фото: Freepik

Еще одна причина, по которой доктор Харрисон рекомендует выбирать силовые тренировки вместо кардиотренировок, заключается в том, что кардио сжигает как жир, так и мышцы. Однако потеря мышечной массы в этом случае была бы контрпродуктивной.

Однако, чтобы сбросить жир и нарастить мышечную массу, вы должны быть очень усердны. "Я рекомендую тренироваться с отягощениями четыре раза в неделю и делать легкую кардиотренировку всего один день".

Однако, если вы новичок в тренировках или у вас не так много времени, вы также можете начать с двух силовых тренировок в неделю и постепенно увеличивать их в соответствии с вашими возможностями и потребностями.

Сосредоточьтесь на комплексных упражнениях

Фото: Freepik

Во время тренировок доктор Харрисон рекомендует сосредоточиться на комплексных упражнениях – они нацелены на большие группы мышц одновременно, создавая больший расход энергии. Хотя выполнение этих упражнений требует больших усилий, они также сжигают больше калорий и жира. Среди них приседания со штангой, становая тяга, жим лежа и подтягивания.

Тем не менее во время тренировки всегда очень важно, чтобы вы прислушивались к сигналам своего тела и медленно приучали мышцы к тяжелым весам. Таким образом, вы предотвратите травмы и не потеряете мотивацию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту