Кардіо чи силові: які тренування допоможуть ефективніше прибрати жир на животі

Якщо ви хочете схуднути і позбутися зайвого жиру на животі, то, напевно, задастеся питанням про ефективні тренування, які допоможуть зробити це швидше. Але які з них найефективніші — HIIT, кардіо, кросфіт, біг підтюпцем або плавання?

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Будь ви новачком у фітнесі або досвідченим відвідувачем тренажерного залу. Рано чи пізно кожен задається питанням, як тренуватися, щоб цілеспрямовано скинути жир на животі. З такою різноманітністю тренувань може бути дуже важко ухвалити правильне рішення, щоб дійсно ефективно впоратися з жиром на животі. Про те, які тренування будуть найбільш ефективними, пише Fit For Fun.

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Як зменшити жир на животі

Фото: Freepik

"Жир на животі зменшується по-різному залежно від методу тренування", — пояснює тренер зі спортивних досягнень і сертифікований фахівець із силової та фізичної підготовки доктор Алекс Гаррісон.

"Якщо ваша мета полягає в тому, щоб скинути жир на животі, вам необхідно зменшити відсоток жиру в організмі загалом". Зосередження уваги тільки на животі за допомогою певної вправи не приведе до великого успіху. Тож, якщо ви хочете схуднути в довгостроковій перспективі, вам слід дотримуватися рекомендацій доктора Гаррісона і додати силові тренування.

"Це збільшує м'язову масу і, отже, здатність спалювати більше калорій у стані спокою", — пояснює він.

Також важливо знати, що ваше тіло втрачає вагу тільки в тому разі, якщо ви їсте менше калорій, ніж споживаєте. Ви можете досягти цього дефіциту калорій набагато легше, якщо у вас буде більше м'язової маси.

М'язова маса має вирішальне значення

Фото: Freepik

Ще одна причина, з якої доктор Гаррісон рекомендує вибирати силові тренування замість кардіотренувань, полягає в тому, що кардіо спалює як жир, так і м'язи. Однак втрата м'язової маси в цьому разі була б контрпродуктивною.

Однак, щоб скинути жир і наростити м'язову масу, ви маєте бути дуже старанні. "Я рекомендую тренуватися з обтяженнями чотири рази на тиждень і робити легке кардіотренування всього один день".

Однак, якщо ви новачок у тренуваннях або у вас не так багато часу, ви також можете почати з двох силових тренувань на тиждень і поступово збільшувати їх відповідно до ваших можливостей і потреб.

Зосередьтеся на комплексних вправах

Фото: Freepik

Під час тренувань доктор Гаррісон рекомендує зосередитися на комплексних вправах — вони націлені на великі групи м'язів одночасно, створюючи більшу витрату енергії. Хоча виконання цих вправ вимагає більших зусиль, вони також спалюють більше калорій і жиру. Серед них присідання зі штангою, станова тяга, жим лежачи та підтягування.

Проте під час тренування завжди дуже важливо, щоб ви прислухалися до сигналів свого тіла і повільно привчали м'язи до важких ваг. Таким чином, ви уникнете травм і не втратите мотивацію.

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Раніше Фокус писав про те, які вправи розтоплять жир і допоможуть стати стрункішими.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця