Сон теж важливий: 4 поради, які допоможуть швидко позбутися жиру на животі

На жаль, часто наші м'язи живота приховані під шаром жиру. Однак кілька простих прийомів допоможуть прибрати ненависний живіт і незабаром захоплюватися кубиками преса.

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Жир має властивість накопичуватися на животі, особливо у жінок. Навіть за регулярного відвідування спортзалу і правильного харчування, щоб побачити кубики преса, потрібно пройти довгий шлях. Знаменита тренерка Джилліан Майклс поділилася своїми найкращими порадами, як надійно позбутися жиру на животі та розкрити м'язи. Про це пише Fit For Fun.

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Зменште відсоток жиру в організмі

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Вправи на прес, наприклад, скручування, зміцнюють м'язи корпусу, але не зменшують жир на животі. Це пов'язано з тим, що, як правило, неможливо зменшити кількість жиру в певних ділянках.

"Тільки зменшення загального жиру в організмі допоможе вам позбутися жиру на животі", — пояснює Майклс.

Калькулятор жиру в організмі покаже вам, наскільки високим є відсоток жиру у вашому організмі на цей час. Для того, щоб побачити кубики преса на животі, частка жиру має бути меншою за 15 відсотків.

Харчуйтеся чисто

Фото: Freepik

Щоб знизити відсоток жиру в організмі, позбувшись ненависного живота, вам необхідно звернути увагу на свій раціон.

За словами Майклс, низькокалорійна дієта — це головний і остаточний засіб для схуднення і позбавлення живота. Завжди їжте з дефіцитом калорій, тобто споживайте менше калорій, ніж спалюєте протягом дня. Переконайтеся, що ваше харчування "чисте" — з великою кількістю свіжих, необроблених продуктів і невеликою кількістю цукру, простих вуглеводів і алкоголю.

Знайдіть здоровіші альтернативи цукру, додайте в раціон цільнозернові продукти, бобові та псевдозернові, такі, як кіноа.

Нарощуйте м'язи

Фото: Freepik

Сама тренерка віддає перевагу тренуванням, які спалюють багато калорій, а отже, ще й зменшують жир на животі. До них належать, наприклад, HIIT, силові тренування та функціональні вправи, що задіюють одночасно кілька груп м'язів. Водночас важливо зміцнювати м'язи, розташовані під жиром. "Використовуйте такі вправи, як віджимання, альпінізм, планка й випади. Вони спалюють багато калорій і зміцнюють ваше тіло".

Висипайтеся

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Сном ніколи не можна нехтувати, він має бути угорі списку ваших пріоритетів. Сон і збільшення ваги тісно пов'язані, оскільки нестача сну підвищує рівень гормону голоду — греліну. Нестача сну також позбавляє вас енергії, через що вам складніше вставати на ранкове тренування. Тому постарайтеся спати по 7-9 годин на добу — це оптимальна кількість часу, щоб схуднути за ніч.

Нагадаємо, 6 способів, які допоможуть схуднути і побачити прес.

Раніше Фокус писав про те, які ранкові напої допоможуть швидкого спалювати жир на животі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця