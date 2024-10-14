Моторошно навіть для такого готелю: мисливці натрапили на дитячих привидів

Журналісти пишуть, що в будинку раніше виявляли декілька аномальних знахідок, однак ці відео не можуть пояснити навіть дослідники паранормальних явищ.

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Мисливцям за привидами вдалось зафіксувати активність "дитячих духів" у "найбільш населеній привидами будівлі" Великобританії — колишньому борделі Ye Olde Kings Head у Честері, Великобританія. Про це пише Dailystar.

Ye Olde Kings Head у Честері — колишній будинок розпусти, пізніше переобладнаний у готель — був оснащений камерами відеоспостереження після повідомлень про паранормальну активність, які до цього отримували десятиліттями. Камери були встановлені в межах проєкту My Haunted, мета якого — довести існування привидів.

Раніше дослідники стверджували, що спіймали зловісного "монаха-примару" та ляльку "в стилі Аннабель", яка говорила: "Я хочу випалити тобі очі". Тепер дослідники вважають, що розбудили "грайливих" дитячих привидів, які блукають коридорами. Видання з посиланням на слідчого Денні Мосса зазначає, що ще з 1990-х років постояльці повідомляли, що чули, як у коридорах грають діти, хоча в готелі дітей не було.

В результаті на декількох відео, знятих з різницею всього у два тижні, видно, як з полиці падає лялька, а люди розбігаються. В іншому відео нізвідки чути голос, який говорить "Мене звуть Біллі".

У Ye Olde Kings Head репутація однієї з найбільш "населеної привидами" будівлі в Англії. Десятки гостей повідомляли про дивні події на його території. Йому дали назву "Мій готель з привидами" та встановили цілодобові камери. Біля них чергує команда дослідників, яка стежить за будь-якою активністю в будинку.

В готелі вже фіксували різноманітних полтергейстів. Зокрема, у 2019 році в ньому знайшли привид монаха, згодом — ляльок, які пересувалися в дитячій кімнаті. Тому будинок можна побачити в різноманітних шоу на паранормальну тематику.

Фокус вже писав, як пара, яка забронювала номер у цьому "готелі з привидами", не на жарт злякалася, переглянувши камери відеоспостереження. Посеред ночі закохані попросили духа "проявити себе" й після цього з ними сталось щось абсолютно містичне.

Також раніше ми розповідали про те, як 60-річна Каллі Джексон була налякана, коли їй здалося, що привид її колишнього чоловіка Джона, який помер два роки тому, з'явився на камері відеоспостереження. Жінка помітила, як темна фігура перетнула її їдальню.