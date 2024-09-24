Наглядає за сім'єю: прихована камера спіймала "привид чоловіка, який відвідав дружину" (фото)

Каллі Джексон була налякана, коли помітила таємничу чорну фігуру на відеозаписі. Вона підозрює, що це міг бути її покійний чоловік Джон, оскільки запис було зроблено в річницю його смерті.

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60-річна Каллі Джексон була налякана, коли їй здалося, що привид її колишнього чоловіка Джона, який помер два роки тому, з'явився на камері відеоспостереження. Жінка помітила, як темна фігура перетнула її їдальню. Про це пише Daily Record.

Каллі сказала, що у неї "мурашки побігли по шкірі", коли вона помітила, що запис було зроблено в річницю смерті її чоловіка. Мама трьох дітей впевнена, що це був Джон, який помер 2022 року від цирозу печінки. Пара прожила у шлюбі 17 років, але 2001 року розлучилася. Вони залишалися друзями до самої смерті чоловіка у віці 60 років. Пізніше та сама камера зафіксувала схожу фігуру в день його народження.

"Камери встановлені з метою безпеки, і я перевірила їх випадково. Це була річниця смерті Джона, майже з точністю до хвилини. У мене мурашки побігли по шкірі, коли я це зрозуміла. Я дивилася знову і знову, але пояснення не знаходила. Я намагалася пояснити це раціонально. Це не могло бути відображенням", — сказала Каллі.

Жінка думає, що привид чоловіка двічі відвідував її будинок Фото: Jam Press

Вдруге камера помітила примарну фігуру на день народження Джона. Вона була не така темна і яскраво виражена, як першого разу. Жінка каже, що її заспокоює те, що Джон, з яким у неї троє спільних дітей, можливо, спостерігає за нею.

"Я вірю, що це Джон. Мені приємно, що він дає мені знати, що він поруч. Ми продовжували спілкуватися, тому що в нас троє дітей, але ми говорили про речі, які не мають стосунку до дітей. Ми були дружні. Я досі шкодую про наше розставання, тому що вважаю, що він був єдиним чоловіком, який коли-небудь по-справжньому кохав мене. Деякий час після розставання все було непросто, але потім ми оговталися і стали друзями. Коли він хворів, я кожні вихідні їздила в лікарню, щоб відвідати його. Ми разом зустрічали Різдво за одним столом. Це було чудово", — розповіла вона.

Каллі вважає, що ролик із таємничою фігурою доводить існування загробного життя Фото: Jam Press

Каллі вважає, що цей ролик доводить існування загробного життя. Фігура — не єдина моторошна подія, помічена жінкою відтоді, як вона переїхала в будинок із трьома спальнями 2012 року.

"Я вірю в загробне життя. Я чула шепіт, а на дзеркалі був намальований символ, схожий на орла. Це було не надто втішно. Я чула сміх. Від цього мені стало ніяково", — додала Каллі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив "особливу" покинуту будівлю на узбіччі дороги. Бен Стівенс досліджує незвичайні місця, як-от покинуті притулки й старі лікарні. Цього разу йому вдалося відвідати "мотель кохання".

Також стало відомо, що розкішний зовні будинок налякав людей, які побували всередині. Потенційні покупці помітили малюнки на стінах, які деякі з них назвали "тривожними".