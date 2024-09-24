Присматривает за семьей: скрытая камера поймала "призрак мужа, навестившего жену" (фото)

Калли Джексон была напугана, когда заметила таинственную черную фигуру на видеозаписи. Она подозревает, что это мог быть ее покойный муж Джон, так как запись была сделана в годовщину его смерти.

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60-летняя Калли Джексон была напугана, когда ей показалось, что призрак ее бывшего мужа Джона, умершего два года назад, появился на камере видеонаблюдения. Женщина заметила, как темная фигура пересекла ее столовую. Об этом пишет Daily Record.

Калли сказала, что у нее "мурашки побежали по коже", когда она заметила, что запись была сделана в годовщину смерти ее мужа. Мама троих детей уверена, что это был Джон, который умер в 2022 году от цирроза печени. Пара прожила в браке 17 лет, но в 2001 году развелась. Они оставались друзьями до самой смерти мужчины в возрасте 60 лет. Позже та же камера запечатлела похожую фигуру в день его рождения.

"Камеры установлены в целях безопасности, и я проверила их случайно. Это была годовщина смерти Джона, почти с точностью до минуты. У меня мурашки побежали по коже, когда я это поняла. Я смотрела снова и снова, но объяснения не находила. Я пыталась объяснить это рационально. Это не могло быть отражением", — сказала Калли.

Женщина думает, что призрак мужа дважды посещал ее дом Фото: Jam Press

Во второй раз камера заметила призрачную фигуру на день рождения Джона. Она была не такая темная и ярко выраженная, как в первый раз. Женщина говорит, что ее успокаивает то, что Джон, с которым у нее трое общих детей, возможно, наблюдает за ней.

"Я верю, что это Джон. Мне приятно, что он дает мне знать, что он рядом. Мы продолжали общаться, потому что у нас трое детей, но мы говорили о вещах, не имеющих отношения к детям. Мы были дружны. Я до сих пор сожалею о нашем расставании, потому что считаю, что он был единственным мужчиной, который когда-либо по-настоящему любил меня. Некоторое время после расставания все было непросто, но потом мы оправились и стали друзьями. Когда он болел, я каждые выходные ездила в больницу, чтобы навестить его. Мы вместе встречали Рождество за одним столом. Это было чудесно", — рассказала она.

Калли считает, что ролик с таинственной фигурой доказывает существование загробной жизни Фото: Jam Press

Калли считает, что этот ролик доказывает существование загробной жизни. Фигура — не единственное жуткое происшествие, замеченное женщиной с тех пор, как она переехала в дом с тремя спальнями в 2012 году.

"Я верю в загробную жизнь. Я слышала шепот, а на зеркале был нарисован символ, похожий на орла. Это было не слишком утешительно. Я слышала смех. От этого мне стало не по себе", — добавила Калли.

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