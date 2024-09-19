Как в фильме ужасов: роскошный снаружи дом напугал людей, которые побывали внутри (фото)

Огромный дом выглядит великолепно снаружи и окружен зеленью, но потенциальные покупатели заметили рисунки на стенах, которые некоторые из них назвали "тревожными".

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Роскошный дом в Манчестере (Англия), который выставлен на продажу за 900 000 фунтов стерлингов, пугает покупателей рисунками на стенах. Об этом пишет Daily Star.

Отдельно стоящее викторианское жилое здание имеет 10 спален и со стороны выглядит как жилье мечты. Огромный дом выглядит великолепно снаружи и окружен зеленью. Однако когда потенциальные покупатели заглянули внутрь, они обнаружили детали, которые некоторые из них назвали "тревожными".

Дом с двумя гостиными и девятью ванными комнатами продается компанией Purplebricks, которая утверждает, что у него "огромный потенциал для развития".

"Особняк с десятью спальнями на огромном участке, который имеет огромный потенциал для инвесторов, застройщиков, покупателей, впервые приобретающих жилье, молодых специалистов и семей, ищущих отличный проект. В настоящее время на участке имеется разрешение на строительство трех односпальных и четырех двухспальных квартир. В здании четыре этажа, включая подвал, а также есть лифт", — гласит объявление.

Онка заложеные бетонными блоками Фото: Purplebricks Многие люди заметили жуткие рисунки на стенах Фото: Purplebricks

Однако фотографии интерьера создают тревожную атмосферу, которую один из пользователей Reddit назвал "обстановкой фильма ужасов". Информация о недвижимости была размещена в сообществе Reddit "Замечено на Rightmove", насчитывающем около 252 тысяч участников.

"Хорошо, граффити действительно тревожит", "Этот дом — декорация к фильму ужасов", "Беспокоит то, что окна заложены блоками", "Простите, но сколько стоит дом в Манчестере, с замурованными окнами, повсюду мусор, вандализм, а они хотят почти миллион", — писали пользователи форума.

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.