Як у фільмі жахів: розкішний зовні будинок налякав людей, які побували всередині (фото)

Величезний будинок має чудовий вигляд зовні й оточений зеленню, але потенційні покупці помітили малюнки на стінах, які деякі з них назвали "тривожними".

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Розкішний будинок у Манчестері (Англія), який виставлено на продаж за 900 000 фунтів стерлінгів, лякає покупців малюнками на стінах. Про це пише Daily Star.

Окремо розташована вікторіанська житлова будівля має 10 спалень і з боку має вигляд житла мрії. Величезний будинок має чудовий вигляд зовні й оточений зеленню. Однак коли потенційні покупці заглянули всередину, вони виявили деталі, які деякі з них назвали "тривожними".

Будинок із двома вітальнями й дев'ятьма ванними кімнатами продається компанією Purplebricks, яка стверджує, що у нього "величезний потенціал для розвитку".

"Особняк із десятьма спальнями на величезній ділянці, що має величезний потенціал для інвесторів, забудовників, покупців, які вперше купують житло, молодих фахівців і сімей, які шукають чудовий проєкт. Наразі на ділянці є дозвіл на будівництво трьох односпальних і чотирьох двоспальних квартир. У будівлі чотири поверхи, включно з підвалом, а також є ліфт", — свідчить оголошення.

Онка закладені бетонними блоками Фото: Purplebricks Багато людей помітили моторошні малюнки на стінах Фото: Purplebricks

Однак фотографії інтер'єру створюють тривожну атмосферу, яку один із користувачів Reddit назвав "обстановкою фільму жахів". Інформацію про нерухомість було розміщено в спільноті Reddit "Помічено на Rightmove", що налічує близько 252 тисяч учасників.

"Добре, графіті справді тривожить", "Цей будинок — декорація до фільму жахів", "Турбує те, що вікна закладено блоками", "Вибачте, але скільки коштує будинок у Манчестері, із замурованими вікнами, всюди сміття, вандалізм, а вони хочуть майже мільйон", — писали користувачі форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.