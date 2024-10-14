Жутко даже для такого отеля: охотники наткнулись на детских призраков

Журналисты пишут, что в доме ранее обнаруживали несколько аномальных находок, однако эти видео не могут объяснить даже исследователи паранормальных явлений.

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Охотникам за привидениями удалось зафиксировать активность "детских духов" в "наиболее населенном привидениями здании" Великобритании — бывшем борделе Ye Olde Kings Head в Честере, Великобритания. Об этом пишет Dailystar.

Ye Olde Kings Head в Честере — бывший публичный дом, позже переоборудованный в отель — был оснащен камерами видеонаблюдения после сообщений о паранормальной активности, которые до этого получали десятилетиями. Камеры были установлены в рамках проекта My Haunted, цель которого — доказать существование призраков.

Ранее исследователи утверждали, что поймали зловещего "монаха-призрака" и куклу "в стиле Аннабель", которая говорила: "Я хочу выжечь тебе глаза". Теперь исследователи считают, что разбудили "игривых" детских призраков, которые бродят по коридорам. Издание со ссылкой на следователя Дэнни Мосса отмечает, что еще с 1990-х годов постояльцы сообщали, что слышали, как в коридорах играют дети, хотя в отеле детей не было.

В результате на нескольких видео, снятых с разницей всего в две недели, видно, как с полки падает кукла, а люди разбегаются. В другом видео ниоткуда слышен голос, который говорит "Меня зовут Билли".

У Ye Olde Kings Head репутация одного из самых "населенных привидениями" здания в Англии. Десятки гостей сообщали о странных событиях на его территории. Ему дали название "Мой отель с привидениями" и установили круглосуточные камеры. Возле них дежурит команда исследователей, которая следит за любой активностью в доме.

В отеле уже фиксировали различных полтергейстов. В частности, в 2019 году в нем нашли призрак монаха, впоследствии — кукол, которые передвигались в детской комнате. Поэтому дом можно увидеть в различных шоу на паранормальную тематику.

Фокус уже писал, как пара, которая забронировала номер в этом "отеле с привидениями", не на шутку испугалась, просмотрев камеры видеонаблюдения. Посреди ночи влюбленные попросили духа "проявить себя" и после этого с ними произошло нечто совершенно мистическое.

Также ранее мы рассказывали о том, как 60-летняя Калли Джексон была напугана, когда ей показалось, что призрак ее бывшего мужа Джона, который умер два года назад, появился на камере видеонаблюдения. Женщина заметила, как темная фигура пересекла ее столовую.