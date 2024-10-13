Клиенты сбежали из отеля, просмотрев камеры наблюдения: что там творится (фото)

В последние недели в одной из детских комнат заведения наблюдался всплеск паранормальных явлений.

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Пара, которая забронировала номер в "отеле с привидениями" Ye Olde Kings Head в Честере (Великобритания), не на шутку испугалась, просмотрев камеры видеонаблюдения. Посреди ночи влюбленные попросили духа "проявить себя" и после этого с ними произошло нечто совершенно мистическое. Об этом пишет издание Daily Star.

Отель Ye Olde Kings Head, где когда-то был бордель, считают "самым населенным привидениями" зданием в Великобритании. Внутри даже установили камеры видеонаблюдения, чтобы позволить исследователям паранормальных явлений в рамках проекта My Haunted отслеживать любую подозрительную активность.

Камеры зафиксировали жуткий момент Фото: The Haunted Hotel

В последние недели, по словам экспертов, в одной из детских комнат наблюдался всплеск паранормальных явлений. Летом им удалось зафиксировать жуткий момент, когда кукла без постороннего воздействия упала с полки. Это было уже не впервые.

На опубликованных кадрах можно увидеть двух гостей в номере: женщина на двуспальной кровати начинает стучать в стену и дразнить "призраков". В какой-то момент одна из кукол с соседней полки падает на пол.

"Хватит! Нет, нет", — начала кричать клиентка отеля, в панике выбегая из комнаты.

Ее партнер тем временем освещает фонарем место, где упала кукла, и быстро покидает комнату.

Исследователь паранормальных явлений Дэнни Росс убежден, что это детский полтергейст: "Мы должны выяснить, почему это происходит именно в том углу, где мы слышим стук".

Женщина испугалась, когда одна из кукол в комнате упала Фото: The Haunted Hotel

К слову, My Haunted Project — первый в своем роде проект, который предоставляет людям возможность на себе почувствовать и самостоятельно исследовать паранормальные явления.

Напомним, ранее частный детектив рассказал о том, как найти скрытые камеры в арендованных квартирах или домах и что нужно делать, если вы обнаружили секретное устройство.

А вот садовник Джефф Пермар из Миддлтауна установил скрытую камеру с датчиками движения, чтобы поймать хулигана, который ворует с его огорода овощи и фрукты. Просмотрев отснятые записи, мужчина не мог поверить своим глазам.