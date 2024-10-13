Клієнти втекли з готелю, переглянувши камери спостереження: що там коїться (фото)

Останніми тижнями в одній з дитячих кімнат закладу спостерігався сплеск паранормальних явищ.

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Пара, яка забронювала номер у "готелі з привидами" Ye Olde Kings Head у Честері (Велика Британія), не на жарт злякалася, переглянувши камери відеоспостереження. Посеред ночі закохані попросили духа "проявити себе" й після цього з ними сталось щось абсолютно містичне. Про це пише видання Daily Star.

Готель Ye Olde Kings Head, де колись був бордель, вважають "найбільш населеною привидами" будівлею у Великій Британії. Всередині навіть встановили камери відеоспостереження, аби дозволити дослідникам паранормальних явищ в рамках проєкту My Haunted відстежувати будь-яку підозрілу активність.

Камери зафіксували моторошний момент Фото: The Haunted Hotel

Останніми тижнями, за словами експертів, в одній з дитячих кімнат спостерігався сплеск паранормальних явищ. Влітку їм вдалося зафіксувати моторошний момент, коли лялька без стороннього впливу впала з полиці. Це було вже не вперше.

На опублікованих кадрах можна побачити двох гостей у номері: жінка на двоспальному ліжку починає стукати в стіну й дражнити "привидів". У якийсь момент одна з ляльок з сусідньої полиці падає на підлогу.

"Досить! Ні, ні", — почала кричати клієнтка готелю, у паніці вибігаючи з кімнати.

Її партнер тим часом освітлює ліхтарем місце, де впала лялька, і швидко залишає кімнату слідом.

Дослідник паранормальних явищ Денні Росс переконаний, що це дитячий полтергейст: "Ми повинні з’ясувати, чому це відбувається саме в тому кутку, де ми чуємо стукіт".

Жінка злякалась, коли одна з ляльок у кімнаті впала Фото: The Haunted Hotel

До слова, My Haunted Project — перший у своєму роді проєкт, який надає людям можливість на собі відчути та самостійно дослідити паранормальні явища.

Нагадаємо, раніше приватний детектив розповів про те, як знайти приховані камери в орендованих квартирах або будинках і що потрібно робити, якщо ви виявили секретний пристрій.

А от садівник Джефф Пермар з Міддлтауна встановив приховану камеру з датчиками руху, щоб спіймати хулігана, який краде з його городу овочі та фрукти. Переглянувши відзняті записи, чоловік не міг повірити своїм очам.