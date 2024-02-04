Частный детектив рассказал, где нужно искать скрытые камеры в съемном жилье

Аарон Бонд, который занимается различными расследованиями, дал несколько советов о том, как защитить свое личное пространство.

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Частный детектив рассказал о том, как найти скрытые камеры в арендованных квартирах или домах и что нужно делать, если вы обнаружили секретное устройство. Об этом пишет The Mirror.

Есть места, где многие люди ожидают увидеть камеры видеонаблюдения, но это точно не касается отелей или жилья, которое сдают в аренду на Airbnb. Однако в последние годы растет число пользователей сервиса, которые обнаруживают скрытые камеры в своих квартирах, сдаваемых в аренду, что вызывает опасения по поводу безопасности и конфиденциальности. Один из хозяев съемного дома даже признался, что использовал гаджеты для записи гостей и обменивался с другими пользователями видеороликами эротического характера.

Аарон Бонд, частный детектив из компании BondRees, которая занимается самыми разными делами (от поиска давно пропавших родственников до выяснения неверности супруга) решил пролить свет на "ситуацию со слежкой". Он предупреждает, что скрытые камеры обычно можно найти в таких местах, как туалеты и раздевалки.

"Камеры в таких местах используются для того, чтобы запечатлеть вас в компрометирующих позах, поэтому часто их располагают высоко или низко, чтобы получить наилучший угол обзора. Если что-то кажется вам неуместным, просто покиньте это место и сообщите об объекте властям", — сказал он.

Иллюстративное фото Фото: The Verge

Но если речь идет об отеле или жилье на Airbnb, Бонд рекомендует осмотреть будильники, лампы, зеркала, воздушные фильтры, телевизоры и невинно выглядящие книги на витринах — во всех этих предметах могут быть маленькие камеры. По его словам, стоит опасаться предметов, которые расположены в неестественном положении, а также любых небольших отверстий в вещах или стенах.

"Если вы подозреваете, что наткнулись на скрытое устройство, вы можете использовать свой телефон для подтверждения, поднеся его к объекту, чтобы увидеть, вызывает ли он жужжание. Вы также можете использовать фонарик на вашей камере в тускло освещенной комнате, чтобы обнаружить стекло на объективе камеры", — добавил детектив.

Представители Airbnb утверждают, что придерживаются строгих правил, регулирующих использование любых записывающих устройств в объявлениях, и хозяева обязаны сообщать о наличии любого устройства наблюдения в общественных или общих местах в описании объявления.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном особняке, необитаемом почти 50 лет, нашли старинные письма и записки. На дверце одного из шкафов висело красное платье, из-за которого пустой дом и получил свое прозвище, но это далеко не единственная вещь, оставшаяся от последних владельцев.

Также стало известно, что мужчина прожил 25 лет в доме, не подозревая о тайной комнате на чердаке. Он обнаружил, что деревянные потолочные доски скрывают секрет, когда убирал на хранение некоторые ненужные вещи.