Сильно схудла Крістіна Агілера налякала фанатів (відео)

Артистка тане буквально на очах, і така трансформація не на жарт тривожить її шанувальників. Дехто вже угледів у неї перші ознаки анорексії.

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43-річна американська співачка Крістіна Агілера приголомшила шанувальників тим, що продовжує втрачати вагу, і її параметри вже викликають тривогу, пише Daily Mail.

У мережу потрапило відео, зняте одним із прихильників артистки, під час відвідування Крістіною студії тренувань Barry's Bootcamp у Західному Голлівуді, яке незабаром стало вірусним. На ньому артистка виглядає худішою, ніж будь-коли.

Для заходу вона одягла обтягуюче боді зі шкіряними ботфортами

Пізніше на своїй сторінці в соцмережі Агілера опублікувала нарізку з цього візиту. На записі вона йде в студію, зустрічається з учасниками і розважається.

Яскраво виражена худорба співачки спровокувала в коментарях чимало запитань, є втрата ваги результатом спортивних тренувань чи вживання Ozempic. Багато з тих, хто брав участь в обговоренні відео, вважають, що вона зайшла надто далеко у вживанні препарату і тепер має такий вигляд, ніби вона "хвора".

"Крістіна Агілера навіть при звичайному освітленні має гарний вигляд, коли вона не на сцені або знімальному майданчику. У неї є лялькова фігурка Оземпіка, але вона все одно має приголомшливий вигляд", "Оземпік — це не те, що дівчина хоче або що їй потрібно", "Бачу атрофію м'язів, витончення м'язової маси. Це безперечно Оземпік", "Іноді спроба повернутися до свого старого розміру має не дуже гарний вигляд. Вона виглядає хворою", "Це теж не її старий розмір. Я думаю, що вона, можливо, найхудіша, якою вона коли-небудь була. Подивіться на її руки", — пишуть у коментарях.

У своїх інтерв'ю Христина неодноразово зізнавалася, що протягом усієї її кар'єри її соромили за її тіло. Музичні боси були незадоволені, коли вона набрала вагу у свої 20 років, тому що хотіли бачити в ній "худенького підлітка".

"Коли ти підліток, у тебе зовсім інше тіло, ніж коли тобі 20. Я почала повніти, і тоді це було неприйнятно, тому що це було схоже на: "О, вона стає товстішою". Потім люди з індустрії сказали мені: "Їм сподобалося твоє тіло і те, якою ти була худою дівчинкою-підлітком", — згадувала вона.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Агілера знялася топлес.