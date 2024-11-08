Зворотний бік легкого схуднення: у США зростає кількість людей, які постраждали від Ozempik

Постраждалі від прийому препарату готують позови до компаній-виробників. Люди не стільки протестують проти Ozempic, скільки хочуть, щоб інформація про побічні ефекти висвітлювалася докладніше.

Протидіабетичний препарат Ozempic, який багато багатих і знаменитих вважають панацеєю від зайвої ваги й активно застосовують для чудесного перевтілення, виявився далеко не таким нешкідливим, пише Daily Mail. Роберт Кінг, адвокат із Нью-Йорка, констатує зростання кількості позовів проти компанії-виробника препарату, яких у нього зараз уже 400.

За його словами, є вже чимало випадків, коли люди, які приймали семаглудит, втрачали зір, зуби і залишалися паралізованими.

55-річна Моніка Черч із Мічигану розповіла USA Today, що їй прописали Ozempic для лікування цукрового діабету в жовтні минулого року, а вже через два місяці вона опинилася в лікарні. Жінку мучили болі в животі, блювота і параліч шлунка. Вона втратила можливість їсти продукти, які їй раніше подобалися, як-от піца і хліб, і тепер їсть тільки невеликими порціями, щоб уникнути нового розладу шлунка. Моїка додала, що її лікар не сказав їй про ці побічні ефекти.

Адвокат Кінг каже, що брак правдивої інформації про всі ризики, пов'язані з прийомом препарату, призводить до сумних наслідків.

"Я не думаю, що хтось погодиться на потенційну сліпоту. Знаєте, це важлива подія в житті, про яку ніхто ніколи не запідозрить, що вона пов'язана з проблемою втрати ваги" — зазначає він.

43-річна Сесілі Кінг із Кентуккі приймала препарати GLP з вересня 2021 року. Згодом у неї розвинувся гастропарез — параліч шлунка, який може спричиняти блювоту, закрепи, недоїдання, кислотний рефлюкс і проблеми з рівнем цукру в крові. Труднощі зі стільцем викликали в неї сильну, постійну блювоту, діарею і болі в животі, через що вона звернулася у відділення невідкладної допомоги. Підірване здоров'я так і не вдалося відновити, і Сесілі досі страждає від проблем зі шлунково-кишковим трактом.

49-річна Жаклін Барбер з Луїсвілла розповіла журналістам, що її лікар розхвалив Ozempic як препарат, який "створить дива" в її боротьбі з діабетом. Однак у підсумку вона отримала "вбитий" шлунок і виявилася прикутою до ліжка через постійну блювоту протягом року, коли вона приймала ці ліки. Вона втратила 63, 5 кг ваги, її зуби почали кришитися від шлункової кислоти, і їй довелося почати користуватися ходунками через сильну слабкість.

Спочатку Ozempic був призначений для лікування цукрового діабету Фото: Getty Images

83-річний житель Флориди Родерік Ширлі почав приймати Ozempic у 2022 році за порадою свого ендокринолога. Спочатку він переносив його добре.

Але у вересні 2023 року в пенсіонера з'явився біль у грудях, і він звернувся до лікаря. У нього виявили великий тромб у стегні та легенях, званий тромбозом глибоких вен. Тромб відірвався і перемістився в легені. Це потенційно перекривало приплив крові до життєво важливого органу, пошкоджуючи його. Родеріку потрібна була термінова операція, і він двічі мало не помер на операційному столі. У нього також були три зупинки серця.

Після цього чоловік три тижні пролежав у лікарні, що призвело до величезних медичних рахунків. Містер Ширлі є ще одним позивачем у справі, і в його позові стверджується, що його: "життя назавжди змінилося через прийом Ozempic".

Учені з Центральної лікарні округу Ченьчжень округу Лунхуа в Китаї провели дослідження, що пов'язує препарати GLP з типом тромбів, від яких страждав Ширлі. Однак докази не є остаточними. Існують також дослідження, які припускають, що препарат може зменшувати утворення тромбів і пов'язані з цим проблеми з серцем.

Компанії, які виробляють ці препарати, рішуче заперечують ці заяви. За словами їхніх представників, усі судові позови необґрунтовані, а побічні ефекти і ризики Ozempic чітко вказані на етикетці.

Ozempic та інші препарати, такі як Mounjaro, Wegovy і Trulicity, є класом препаратів, які називаються агоністами GLP-1. Вони імітують гормон, який контролює відчуття ситості та метаболізм. Ці препарати спочатку були створені для лікування діабету, але, зазначивши, наскільки добре вони допомагають людям скидати вагу, лікарі почали призначати їх людям, які намагаються схуднути.

Особливою популярністю препарат користується у зірок шоу-бізнесу, які публічно не говорять про його вживання, але демонструють різку втрату ваги за досить короткий проміжок часу. Серед них — Крістіна Агілера, Опра Вінфрі, Кеті Перрі, Кеті Бейтс і багато інших.

Раніше Фокус писав, що сестра Кейт Мосс потрапила до лікарні через передозування Оземпіком.

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