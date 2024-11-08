Обратная сторона легкого похудения: в США растет количество людей, пострадавших от Ozempik

Пострадавшие от приема препарата готовят иски к компаниям-производиетелям. Люди не столько протестуют против Ozempic, сколько хотят, чтобы информация о побочных эффектах освещалась подробнее.

Противодиабетический препарат Ozempic, который многие богатые и знаменитые считают панацеей от лишнего веса и активно применяют для чудесного перевоплощения, оказался далеко не таким безобидным, пишет Daily Mail. Роберт Кинг, адвокат из Нью-Йорка, констатирует рост числа исков против компании-производителя препарата, которых у него сейчас уже 400.

По его словам, есть уже немало случаев, когда люди, принимавшие семаглудит, теряли зрение, зубы и оставались парализованными.

55-летняя Моника Черч из Мичигана рассказала USA Today, что ей прописали Ozempic для лечения сахарного диабета в октябре прошлого года, а кже через два месяца она оказалась в больнице. Женщину мучили боли в животе, рвота и паралич желудка. Она потеряла возможность есть продукты, которые ей раньше нравились, такие как пицца и хлеб, и теперь ест только небольшими порциями, чтобы избежать нового расстройства желудка. Моика добавила, что ее врач не сказал ей об этих побочных эффектах.

Адвокат Кинг говорит, что нехватка правдивой информации обо всех рисках, связанных с приемом препарата приводит к печальным последствиям.

"Я не думаю, что кто-то согласится на потенциальную слепоту. Знаете, это важное событие в жизни, о котором никто никогда не заподозрит, что оно связано с проблемой потери веса" – отмечает он.

43-летняя Сесили Кинг из Кентукки принимала препараты GLP с сентября 2021 года. Со временем у нее развился гастропарез — паралич желудка, который может вызывать рвоту, запоры, недоедание, кислотный рефлюкс и проблемы с уровнем сахара в крови. Трудности со стулом вызывали у нее сильную, постоянную рвоту, диарею и боли в животе, из-за чего она обратилась в отделение неотложной помощи. Подорванное здоровье так и не удалось восстановить, и Сесили до сих пор страдает от проблем с ЖКТ.

49-летняя Жаклин Барбер из Луисвилла рассказала журналистам, что ее врач расхвалил Ozempic как препарат, который "сотворит чудеса" в ее борьбе с диабетом. Однако в итоге она получила "убитый" желудок и оказалась прикованной к постели из-за постоянной рвоты в течение года, когда она принимала это лекарство. Она потеряла 63, 5 кг веса, ее зубы начали крошиться от желудочной кислоты, и ей пришлось начать пользоваться ходунками из-за сильной слабости.

Изначально Ozempic был предназначен для лечения сахарного диабета Фото: Getty Images

83-летний житель Флориды Родерик Ширли начал принимать Ozempic в 2022 году по совету своего эндокринолога. Сначала он переносил его хорошо.

Но в сентябре 2023 года у пенсионера появились боли в груди, и он обратился к врачу. У него обнаружили большой тромб в бедре и легких, называемый тромбозом глубоких вен. Томб оторвался и переместился в легкие. Это потенциально перекрывало приток крови к жизненно важному органу, повреждая его. Родерику потребовалась срочная операция, и он дважды чуть не умер на операционном столе. У него также было три остановки сердца.

После этого мужчина три недели пролежал в больнице, что привело к огромным медицинским счетам. Мистер Ширли является еще одним истцом по делу, и в его иске утверждается, что его: "жизнь навсегда изменилась из-за приема Ozempic".

Ученые из Центральной больницы округа Чэньчжэнь Лунхуа в Китае провели исследование, связывающее препараты GLP с типом тромбов, от которых страдал Ширли. Однако доказательства не являются окончательными. Существуют также исследования, которые предполагают, что препарат может уменьшать образование тромбов и связанные с этим проблемы с сердцем.

Компании, которые производят эти препараты, решительно отрицают эти заявления. По словам их представителей, все судебные иски необоснованны, а побочные эффекты и риски Ozempic четко указаны на этикетке.

Ozempic и другие препараты, такие как Mounjaro, Wegovy и Trulicity, представляют собой класс препаратов, называемых агонистами GLP-1. Они имитируют гормон, который контролирует чувство сытости и метаболизм. Эти препараты изначально были созданы для лечения диабета, но, отметив, насколько хорошо они помогают людям сбрасывать вес, врачи начали назначать их людям, пытающимся похудеть.

Особой популярностью препарат пользуется у звезд шоу-бизнеса, которые публично не говорят о его употреблении, но демонстрируют резкую потерю веса за довольно короткий промежуток времени. Среди них – Кристина Агилера, Опра Уинфри, Кэти Перри, Кэти Бейтс и многие другие.

Ранее Фокус писал, что сестра Кейт Мосс попала в больницу из-за передозировки Оземпиком.

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