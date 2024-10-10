Икона Голливуда подтвердила использование Ozempic для похудения

Актриса изменила свой образ жизни после того, как семь лет назад у нее диагностировали сахарный диабет второго типа. Этой болезнью страдал ее отец.

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76-летняя актриса Кэти Бейтс, которая в последние семь лет сбросила около 45 килограммов веса, призналась, что последние 9 килограммов она потеряла, прибегнув к помощи популярного в Голливуде препарата Ozempic. ОБ этом знаменитость рассказала в беседе с People.

По словам звезды, она пересмотрела свой рацион и образ жизни.

"Было много разговоров о том, что я смогла сделать это только благодаря Ozempic. Но я должна убедить людей, что это было для меня тяжелой работой, особенно во время пандемии. Очень трудно сказать, что вы уже достаточно сделали для того, чтобы похудеть", — говорит она.

Кэти Бейтс в фильме "Мизери", который принес ей "Оскар" Фото: Кадр из видео

Причиной того, что Кэти стала тщательнее следить за своим здоровьем, стало диагностирование у нее диабета второго типа.

"Я ела, потому что боялась, и я ела, потому что это было катастрофой для моей самооценки. Диабет у нас в семье, и я видела, через что прошел мой отец. У него была ампутация ноги. Одна из моих сестер борется с этим очень серьезно, и это меня ужаснуло. Это меня прямо напугало", — вспоминает знаменитость.

С тех пор Бейтс отказалась от фастфуда, особенно от бургеров, колы и пиццы, перестала есть после 20:00, а также занялась фитнесом. Однако время от времени она позволяет себе побаловаться.

Потеря веса также облегчила лимфедему Бейтс, заболевание, которое у нее диагностировали после того, как в 2012 году ей сделали двойную мастэктомию. Лимфедема возникает из-за отека тканей, вызванного накоплением богатой белком жидкости, которая обычно выводится через лимфатическую систему организма.

Актриса потеряла около 45 килограммов Фото: Getty

"Мне повезло, что мне не приходится носить компрессионные рукава каждый день. Это такой кайф — иметь возможность засунуть руку в куртку, и она проходит", — поделилась Бейтс.

Сейчас актриса активно снимается. Она играет главную роль в новой версии оригинального сериала "Мэтлок" и говорит, что шоу началось в удачное время в ее пути к потере веса.

"Физически я способна сниматься в этом шоу. Мне не нужно сидеть. Я могу стоять целый день, ходить, двигаться, дышать и делать так много всего, чего раньше не могла", — подчеркнула Кэти.

Ранее Фокус писал, что сестра Кейт Мосс попала в больницу из-за передозировки Ozempic, а также как на самом деле работает этот препарат.