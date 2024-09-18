Кэти Бейтс рассказала, как роль психопатки-убийцы повлияла на ее личную жизнь

Через год после премьеры фильма ужасов "Мизери" Кэти Бейтс вышла замуж за мужчину, с которым встречалась более 10 лет.

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76-летняя американская актриса Кэти Бейтс, сыгравшая психопатку-злодейку Энни Уилкс в "Мизери", экранизации романа "короля ужасов" Стивена Кинга, призналась, что воплощенный ею на экране персонаж отпугивал потенциальных женихов. Об этом она рассказала на церемонии "Эмми", соведущей которой была, пишет Daily Mail.

Во время вручения награды вместе с Джанкарло Эспозито и Энтони Старром, которые также играли злодеев на экране, Кэти заявила, что подобная роль может оказать негативные последствия при возвращении актера в реальный мир.

Кэти Бейтм в роли психопатки-убийцы

"Знаете, как трудно было пойти на свидание после "Мизери"?" – сказала она невозмутимо, чем вызвала смех в зале.

"Мизери" стал мировым хитом, и ее игра в роли леденящей душу убийцы Энни Уилкс поразила критиков. Более того, эта работа принесла Бейтс "Оскар" и "Золотой глобус".

Фильм вышел в 1990 году, всего за год до того, как Бейтс вышла замуж за Тони Камписи. Они встречались более 10 лет, прежде чем связать себя узами брака, но в конечном итоге развелись в 1997 году.

"Мизери" основан на одноименном романе Стивена Кинга и повествует о Поле Шелдоне (Джеймс Каан), авторе любовных романов, которого спасает персонаж Бейтс после того, как он попадает в автокатастрофу в горах. Медсестра и фанатка писателя выхаживает его в своей отдаленной хижине, но события принимают опасный оборот, когда она в конечном итоге держит его в заложниках, сломав ему лодыжки кувалдой.

Совсем недавно Бейтс всерьез подумывала о том, чтобы уйти на пенсию, однако роль в детективном сериале "Мэтлок" заставила ее передумать и продолжить актерскую карьеру.

"Я думала, может быть, уйти в отставку, пока не получу сценарий "Мэтлок" от Дженни Урман. Я прочитала и сказала: "О, да, детка, я должна это сделать. Это потрясающе". Это не просто эпизод, есть всеобъемлющая тайна, которая проходит через весь сериал. Большой поворот в конце", – рассказывала звезда.

Ранее Фокус писал, что Кэти Бейтс сбросила 45 килограммов и предстала на публике с новой фигурой.