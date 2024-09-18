Кеті Бейтс розповіла, як роль психопатки-вбивці вплинула на її особисте життя

Через рік після прем'єри фільму жахів "Мізері" Кеті Бейтс вийшла заміж за чоловіка, з яким зустрічалася понад 10 років.

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76-річна американська акторка Кеті Бейтс, яка зіграла психопатку-лиходійку Енні Вілкс у "Мізері", екранізації роману "короля жахів" Стівена Кінга, зізналася, що втілений нею на екрані персонаж відлякував потенційних женихів. Про це вона розповіла на церемонії "Еммі", співведучою якої була, пише Daily Mail.

Під час вручення нагороди разом із Джанкарло Еспозіто та Ентоні Старром, які також грали лиходіїв на екрані, Кеті заявила, що така роль може мати негативні наслідки під час повернення актора в реальний світ.

Кеті Бейтм у ролі психопатки-вбивці

"Знаєте, як важко було піти на побачення після "Мізері"?" — сказала вона незворушно, чим викликала сміх у залі.

"Мізері" став світовим хітом, і її гра в ролі вбивці Енні Вілкс, від якої холоне душа, вразила критиків. Ба більше, ця робота принесла Бейтс "Оскар" і "Золотий глобус".

Фільм вийшов 1990 року, лише за рік до того, як Бейтс вийшла заміж за Тоні Кампісі. Вони зустрічалися понад 10 років, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу, але зрештою розлучилися 1997 року.

"Мізері" заснований на однойменному романі Стівена Кінга і оповідає про Пола Шелдона (Джеймс Каан), автора любовних романів, якого рятує персонаж Бейтс після того, як він потрапляє в автокатастрофу в горах. Медсестра і фанатка письменника виходжує його у своїй віддаленій хатині, але події набувають небезпечного повороту, коли вона зрештою тримає його в заручниках, зламавши йому щиколотки кувалдою.

Зовсім нещодавно Бейтс всерйоз подумувала про те, щоб піти на пенсію, проте роль у детективному серіалі "Метлок" змусила її передумати і продовжити акторську кар'єру.

"Я думала, можливо, піти у відставку, поки не отримаю сценарій "Метлок" від Дженні Урман. Я прочитала і сказала: "О, так, дитинко, я повинна це зробити. Це приголомшливо". Це не просто епізод, є всеосяжна таємниця, яка проходить через весь серіал. Великий поворот наприкінці", — розповідала зірка.

Раніше Фокус писав, що Кеті Бейтс скинула 45 кілограмів і постала на публіці з новою фігурою.