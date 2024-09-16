Улюблениця Стівена Кінга, яка схудла на 45 кг, показала нове тіло на премії Еммі (фото, відео)

Кеті Бейтс передумала йти на пенсію і знову сповнена сил та енергії для подальшої роботи.

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76-річна американська акторка і режисерка Кеті Бейтс відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі" і вразила шанувальників на червоній доріжці своєю зовнішністю, пише Deadline.

Зірка, посміхаючись, позувала фотографам у темно-фіолетовій сукні з паєтками в підлогу, яка, почасти, здавалася чорною через шар бісеру, вплетеного в тканину. Образ завершували пара гостроносих чорних туфель з візерунком і чорна сумочка.

Своє волосся з сивиною вона залишила розпущеним.

Кеті Бейтс і Скай П. Маршалл

Кеті була співведучою церемонії в театрі Peacock у центрі Лос-Анджелеса, а її партнерами стали Ден Леві та його батько Юджин Леві. Хоча Бейтс уже багато років є визнаною зіркою, її додавання до списку ведучих було частиною рекламної кампанії нового перезапуску серіалу "Метлок", прем'єра якого відбулася 22 вересня.

Бейтс виконує головну роль Медлін Метлок у перезапуску юридичної драми, в якій спочатку головну роль грав Енді Гріффіт. Він втілив образ адвоката Бена Метлока в серіалі, який тривав дев'ять сезонів з 1986 по 1992 рік на NBC, а потім на ABC.

Її колега по фільму, Скай П. Маршалл, яка грає ще одного адвоката на ім'я Олімпія, зрештою приєдналася до неї на червоній доріжці.

Ще нещодавно Бейтс на повному серйозі міркувала про вихід на пенсію, але зйомки в "Метлоку" змусили її переглянути плани. Ба більше, акторка зуміла скинути 45 кілограмів ваги і тепер почувається повною сил.

"Мені дуже допомогло те, що за останні шість або сім років я втратила 100 фунтів (45 кг). Я не думаю, що я була такою худою з часів навчання в коледжі", — зізналася вона.

Після такого схуднення багато хто запідозрив актрису в прийомі препарату Ozempic, який дуже люблять голлівудські знаменитості. Він допомагає контролювати рівень цукру в крові і знижує ризик серцево-судинних захворювань у дорослих з діабетом 2 типу. Ozempic не схвалений для зниження ваги, але деякі лікарі прописують його людям, які намагаються скинути зайві кілограми.

Кеті Бейтс, 2024 рік Фото: Getty

Зіткнувшись із діабетом, який передається у спадок, Бейтс стверджує, що протягом шести років, протягом яких скинула всю вагу, вона була в кращому стані здоров'я, ніж будь-коли за останні роки.

У Бейтс — лімфедема, і 2003 року їй поставили діагноз рак яєчників, а потім – рак грудей 2012 року.

Так5 акторка мала вигляд у 2015 році Фото: Getty

Кеті Бейтс називають улюбленою актрисою "короля жахів" Стівена Кінга. Під час сесії запитань і відповідей з Politics and Prose Стівен Кінг сказав, що його улюблений персонаж — Енні Вілкс із "Мізері". Неврівноважена медсестра, яка забирає до себе свого улюбленого автора після того, як він ледь не загинув в автокатастрофі, Енні — лиходійка з болісно недооціненого роману Стівена Кінга "Мізері". У міру того, як здоров'я її пацієнта поліпшується, автор розуміє, що Енні більш нестабільна, ніж здається, і, можливо, навіть спровокувала обставини його майже фатальної аварії. З цього моменту починається битва умів між відчайдушним письменником і його прихильницею номер один, яка готова вбити, щоб залишити його тільки собі.

Роль Вілкс блискуче зіграла Кеті Бейтс, яка стала першою акторкою, що отримала "Оскара" і "Золотий глобус" за виконання ролі персонажа Стівена Кінга. Перемога Бейтс була заслуженою, оскільки їй вдалося наділити характер Енні трагічною невинністю і почуттям наївності, яке пронизувало навіть найпохмуріші сцени фільму. У той час як Голлівуд рідко робить правильні адаптації Стівена Кінга, Бейтс подбала про те, щоб улюблений персонаж письменника жахів був ще кращим на великому екрані.

Раніше Фокус писав, що Стівен Кінг звернувся до росіян через війну в Україні.