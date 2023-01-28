"Путін має піти": Стівен Кінг звернувся до росіян через війну в Україні

Стівен Кінг розкритикував Росію за ведення безглуздої війни й обстрілу мирних жителів.

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Американський письменник Стівен Кінг звернувся до жителів Росії із закликом зупинити війну в Україні. Він опублікував послання 28 січня на своїй сторінці у Twitter.

"Король жахів" засудив російську агресію та вторгнення військ на територію України, а також удари по мирних українських районах.

"Заради Бога, Росіє, зупини цю безглузду війну в Україні. Припини бомбити неозброєних цивільних, — написав Стівен Кінг. — Путін повинен піти у відставку".

Твіт Стівена Кінга отримав понад 64 тисячі лайків і спровокував безліч коментарів. Багато користувачів соцмережі підтримали вимогу письменника, але дехто звернув увагу, що слів буде недостатньо для припинення бойових дій. Пресслужба міністерства оборони України також прокоментувала звернення знаменитості й запевнила: росіяни не хочуть припиняти війну, але українські війська змусять їх відступити.

Автор романів уже не вперше публічно підтримує Україну. У жовтні Стівен Кінг від імені всього світу закликав Росію забратися з українських земель.

У грудні Стівен Кінг назвав мир в Україні своїм найзаповітнішим бажанням на 2023 рік. Так він відповів на опитування свого колеги-письменника Дона Вінслоу, який прославився своїми детективними романами.

У листопаді Верховна Рада помилково заявила про прибуття Стівена Кінга в Україну. Пресслужба, повіривши деяким ЗМІ, повідомила, ніби письменник приїде до Києва потягом із Варшави. Пізніше "Укрзалізниця" спростувала чутки, але пообіцяла надати Стівену Кінгу свої послуги в будь-який час. Радник Офісу президента повідомив, що багато шанувальників прийшли на київський вокзал, сподіваючись побачитися із зіркою.