"Мир в Україні": Стівен Кінг розповів про своє заповітне бажання на 2023 рік

Американський письменник-фантаст із початку повномасштабного вторгнення підтримує українців. Кінг сподівається, що в наступному році війна в Україні закінчиться.

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Американський письменник Стівен Кінг розповів, що його заповітним бажанням на 2023 рік є мир в Україні. Про це він написав у Twitter.

Автор детективних романів Дон Вінслоу 29 грудня запитав у своїх читачів про їхні найбільші персональні бажання на наступний рік.

"Мир в Україні", — лаконічно прокоментував Кінг.

Його відповідь за минулу добу набрала майже 20 тисяч лайків і понад півтори тисячі ретвітів. Відповідь письменника переглянуло 739 тисяч користувачів соцмережі, відповіді до неї написало понад півсотні людей.

У коментарях до відповіді "короля жахів" люди з усього світу почали писати, в яких країнах вони хотіли б побачити завершення війн.

Так, користувачі побажали миру Сирії, Ємену та Сомалі.

Деякі "твітеряни" також висловилися ще конкретніше і заявили, що хотіли б побачити "очевидну поразку Росії".

Стівен Кінг та Україна

Американський письменник із самого початку повномасштабного вторгнення відкрито співчуває українцям і підтримує Україну в боротьбі проти агресора.

У червні Стівен Кінг категорично відреагував на обстріл торгового центру з людьми у Кременчуці. Зокрема, він написав, що Росія — країна-терорист, а ударів завдали по цивільних об'єктах, а не по військових цілях, як це заявляли в Москві.

У жовтні фантаст назвав безглуздими заяви Кремля про "теракт" на Кримському мості. За словами Кінга, росіяни після 9 місяців убивств мирних жителів, тортур і руйнувань українських міст посміли назвати "тероризмом" вибух на окупованому півострові.