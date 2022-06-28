Стівен Кінг відреагував на обстріл торгового центру з людьми у Кременчуці

"Король жахів" відкрито називає Росію країною-терористом.

74-річний американський письменник та "король жахів" Стівен Кінг, який з перших днів вторгнення російських військ в Україну засудив дії РФ, продовжує уважно стежити за ситуацією і вже відреагував на ракетний обстріл торгового центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області із сотнями людей усередині. На своїй сторінці в Twitter він написав:

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"Російські удари по українських цивільних об'єктах здебільшого є терактами. Слава Україні!"

На твіт письменника відреагували навіть у Міністерстві оборони України.

"Стіве, росіяни жахливіші за будь-якого монстра в твоїх романах ...", — йдеться в коментарі оборонного відомства.

Раніше письменник неодноразово дозволяв собі гучні заяви на адресу російського президента Володимира Путіна, якого він вважає головним винуватцем цієї війни та загрозою всьому світу. Так, за його словами, "Путін має зникнути до того, як він нас усіх уб'є. Тим чи іншим способом".

Він також наголосив, що, вторгаючись до України, глава Кремля помилково оцінив українців та ймовірність опору, що дуже ускладнило всі його плани.

Нагадаємо, за останніми даними внаслідок влучення ракети в торговий центр загинуло 18 людей. Розбір завалів та пошук загиблих та поранених тривають.